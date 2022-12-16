為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    26歲辣妹偕前男友拍成人片 鏡頭前大玩SM遭爆頭分屍

    女子與前男友拍攝SM成人片，慘遭爆頭分屍。（圖片擷取自推特@lacittanews）

    女子與前男友拍攝SM成人片，慘遭爆頭分屍。（圖片擷取自推特@lacittanews）

    2022/12/16 11:55

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名26歲女子卡蘿爾（Carol Maltesi），過去常與前男友戴維德（Davide Fontana）在網路色情平台拍攝SM影片賺錢。然而今年傳出卡蘿爾的屍塊散落在各地，檢調後發現戴維德在拍攝過程中，用槌子爆擊女子頭部，並將其分屍丟棄，目前全案仍在審理中。

    根據每日星報指出，義大利女子卡蘿爾，在網路色情平台OnlyFans設立帳號，並與43歲的前男友戴維德一起拍攝尺度極高的SM影片賺錢。然而卻傳出卡蘿爾慘遭前男友殺害並分屍、棄屍在博爾諾（Borno）各地。

    檢方指控戴維德在今年1月與卡蘿爾拍片時，故意謀殺對方。在法庭上戴維德坦承拍攝時用膠帶封住女方的嘴，並套上頭套。起初只是拿槌子敲打女方大腿，後來輕敲肚子，最後才往頭部敲擊，力道猛烈以至於卡蘿爾當場死亡。戴維德辯稱，當時因卡蘿爾帶著頭套，所以看不清楚她的反應，並非故意殺人。更表示，當下卡蘿爾快死了但腿似乎還再動，所以才去拿日本武士刀幫她解脫。

    不過檢察官認為，當時戴維德拍片捆綁女方手腳、用膠帶封嘴，還戴上頭套，一切都是為了更容易殺人。且事後還拿死者的手機在網路活躍互動，試圖假裝人還活著，判定戴維德是故意殺人，全案仍在審理中，若謀殺罪成立，則將面臨終身監禁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Pornhub公布2022年關鍵字熱搜 全球搜尋冠軍是「它」！
    2022/12/14 15:15

    Pornhub公布2022年關鍵字熱搜 全球搜尋冠軍是「它」！
    澳洲成人社交網站正妹見面會引青少年暴動 警方連忙喊停
    2022/08/29 14:44

    澳洲成人社交網站正妹見面會引青少年暴動 警方連忙喊停

    自然．文化．魅力滿溢的旅行地 福島
    卡車司機邊開車邊看成人網站釀3死 監獄中含淚道歉
    2022/07/27 14:50

    卡車司機邊開車邊看成人網站釀3死 監獄中含淚道歉
    疑孕妻外遇傳訊嗆男「你準備收屍」 狠夫性侵打死妻子
    2022/03/23 18:38

    疑孕妻外遇傳訊嗆男「你準備收屍」 狠夫性侵打死妻子

    足球員這麼帥 頂上功夫很重要
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播