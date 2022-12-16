26歲辣妹偕前男友拍成人片 鏡頭前大玩SM遭爆頭分屍

女子與前男友拍攝SM成人片，慘遭爆頭分屍。（圖片擷取自推特@lacittanews）

2022/12/16 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名26歲女子卡蘿爾（Carol Maltesi），過去常與前男友戴維德（Davide Fontana）在網路色情平台拍攝SM影片賺錢。然而今年傳出卡蘿爾的屍塊散落在各地，檢調後發現戴維德在拍攝過程中，用槌子爆擊女子頭部，並將其分屍丟棄，目前全案仍在審理中。

根據每日星報指出，義大利女子卡蘿爾，在網路色情平台OnlyFans設立帳號，並與43歲的前男友戴維德一起拍攝尺度極高的SM影片賺錢。然而卻傳出卡蘿爾慘遭前男友殺害並分屍、棄屍在博爾諾（Borno）各地。

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檢方指控戴維德在今年1月與卡蘿爾拍片時，故意謀殺對方。在法庭上戴維德坦承拍攝時用膠帶封住女方的嘴，並套上頭套。起初只是拿槌子敲打女方大腿，後來輕敲肚子，最後才往頭部敲擊，力道猛烈以至於卡蘿爾當場死亡。戴維德辯稱，當時因卡蘿爾帶著頭套，所以看不清楚她的反應，並非故意殺人。更表示，當下卡蘿爾快死了但腿似乎還再動，所以才去拿日本武士刀幫她解脫。

不過檢察官認為，當時戴維德拍片捆綁女方手腳、用膠帶封嘴，還戴上頭套，一切都是為了更容易殺人。且事後還拿死者的手機在網路活躍互動，試圖假裝人還活著，判定戴維德是故意殺人，全案仍在審理中，若謀殺罪成立，則將面臨終身監禁。

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