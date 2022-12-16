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    美制裁俄金融業與富豪波塔寧 阻莫斯科獲作戰資金

    美國裁裁俄國商人波塔寧（Vladimir Potanin），就俄羅斯入侵烏克蘭加強施壓莫斯科當局。（路透檔案照）

    美國裁裁俄國商人波塔寧（Vladimir Potanin），就俄羅斯入侵烏克蘭加強施壓莫斯科當局。（路透檔案照）

    2022/12/16 08:05

    〔中央社〕美國今天制裁俄羅斯金融服務產業和俄國商人波塔寧（Vladimir Potanin），就俄羅斯入侵烏克蘭加強施壓莫斯科當局。

    路透社報導，美國國務院在聲明中表示，華府對俄國最富有人士之一的波塔寧，以及他的妻子、成年兒女、遊艇、國際羅斯集團（Interros）實施制裁。國際羅斯集團是波塔寧控制下的投資控股公司。

    61歲的波塔寧是俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司（Nornickel）最大股東，諾里爾斯克今天未列入制裁對象。

    諾里爾斯克是全球首要鈀和精煉鎳生產商，而國際羅斯集團擁有諾里爾斯克36%的股份。

    美國財政部表示，華府也對波塔寧今年收購的俄羅斯商業銀行羅斯銀行（Rosbank），以及俄國VTB銀行17家子公司祭出制裁。華府之前已制裁VTB銀行。

    主管恐怖主義和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示，美國今天的制裁連同國際夥伴採取的行動，「將進一步限制（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權為烏克蘭可怕戰爭取得資金的能力」。

    制裁對象的所有美國資產將遭凍結，且普遍來說美國人不得與他們有金融往來。

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