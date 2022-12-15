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    曝俄軍準備奪取基輔 烏克蘭軍方：估明年春天進攻

    烏克蘭士兵11月在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）對俄軍陣地發射迫擊砲。（美聯社檔案照）

    烏克蘭士兵11月在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）對俄軍陣地發射迫擊砲。（美聯社檔案照）

    2022/12/15 23:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在15日刊登的《經濟學人（Economist）》訪問中警告，俄羅斯正在為發動新一波奪取烏克蘭首都基輔的行動做準備，他估計，行動時間點可能在明年春天。

    扎盧茲尼在這篇訪問中指出，他相信，俄國今年初奪取基輔的行動失敗後，還會再次嘗試，他正在為俄國部隊「或許在2月、最好在3月、最糟糕是在1月底」，再次發動奪取基輔的攻擊行動做準備。

    他說，俄國徵兵30萬人發揮了作用，「他們或許裝備並不好，但是仍然對我們帶來問題。我們估計他們有120萬到150萬名預備兵力……，俄羅斯人正在準備約20萬名的新一波兵力，我不懷疑他們會針對基輔再次採取行動。」

    烏克蘭戰場上超過1000公里的前線已經有約1個月幾乎毫無進展，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）本週曾指出，由於砲彈短缺，俄國現在的地面作戰行動正「快速減少」。

    扎盧茲尼在訪問中說，俄軍很可能正在設法用任何可用方式暫時得到喘息，包括砲轟平民設施，讓烏軍的妻小挨餓受凍，藉此影響烏軍作戰士氣，這麼做只為一個目的：他們需要時間集結資源，創造新的機會來繼續達成他們的目標。他說，「現在更重要的是要聚焦在累積資源，為或許明年開始的更久拖和更激烈戰事做準備。」

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