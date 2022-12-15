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    泰王長公主突昏倒失去意識 泰國全國僧侶動員1日2次祈福

    泰國國王瓦吉拉隆功（中）2019年5月6日加冕典禮後，與王后素提達（右）、帕差拉吉帝雅帕公主（左），一起在曼谷大皇宮陽台向民眾揮手致意。（法新社檔案照）

    泰國國王瓦吉拉隆功（中）2019年5月6日加冕典禮後，與王后素提達（右）、帕差拉吉帝雅帕公主（左），一起在曼谷大皇宮陽台向民眾揮手致意。（法新社檔案照）

    2022/12/15 22:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國國王瓦吉拉隆功的長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Mahidol）是可能的王位接班人，14日出席活動時，突然因心臟問題昏倒、失去意識，已緊急送到曼谷醫院治療。

    泰國王室宮務處15日發表聲明，帕差拉吉帝雅帕公主14日傍晚在呵叻府（Nakhon Ratchasima）參加一場軍犬訓練活動時，突然「因為心臟問題」昏倒、失去意識，在當地一家醫院接受初步醫療，暫時穩定病況後，再以直昇機送到曼谷的朱拉隆功大學醫院徹底檢查和進一步治療。泰國全國僧侶領導人已經下令全國僧侶，一日兩次為長公主祈福。

    這名現年44歲的泰國長公主，是瓦吉拉隆功與他的第一任妻子、表妹頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）所生的唯一一名子女，也是瓦吉拉隆功生育的7名子女中最年長者。

    泰國王室允許女性繼承王位，儘管王位繼承規範傾向男性繼承，但是瓦吉拉隆功繼位以來一直未正式宣佈男性的儲君，因此帕差拉吉帝雅帕公主被一些分析家認為是可能的王位接班人。

    帕差拉吉帝雅帕公主中學時期在英國受教育，之後回到泰國念法學，2002年到05年先後取得美國康乃爾大學法學碩士、博士學位。她在泰國社會具有重要的儀式性角色，也曾擔任過泰國駐奧地利大使、聯合國毒品犯罪辦公室東南亞親善大使。

    泰國長公主帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Mahidol）2020年11月出席佛教活動，向民眾揮手致意。（法新社檔案照）

    泰國長公主帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Mahidol）2020年11月出席佛教活動，向民眾揮手致意。（法新社檔案照）

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