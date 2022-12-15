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    可攜帶多枚核彈頭！ 俄羅斯於莫斯科近郊部署亞爾斯彈道飛彈

    近日俄羅斯軍方發表影片展示，可攜帶核彈頭的「RS-24」亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈部署至俄羅斯卡盧加州（Kaluga Oblast）。（美聯）

    近日俄羅斯軍方發表影片展示，可攜帶核彈頭的「RS-24」亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈部署至俄羅斯卡盧加州（Kaluga Oblast）。（美聯）

    2022/12/15 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯總統普廷不斷以核武威脅烏克蘭與西方國家。而近日俄羅斯軍方宣布，已將一枚可攜帶核彈頭的「RS-24」亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈部署至俄羅斯卡盧加州（Kaluga Oblast）。

    美國有線電視新聞網《CNN》今（15）日報導，在俄羅斯戰略火箭軍紀念日前夕，俄羅斯國防部發佈一段影片已表慶祝，俄羅斯國防部在片中表示，一枚「RS-24」亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈已部署至俄羅斯卡盧加州當地的飛彈部隊，並裝入發射井中。

    當地飛彈部隊指揮官索科洛夫（Alexei Sokolov）指出，這次行動的重要性在於，飛彈將按計劃執行戰鬥任務，將使我們能夠解決戰略層面的任何任務。

    卡盧加州位於俄羅斯首都莫斯科近郊，該州首府卡盧加（Kaluga）距離烏克蘭首都基輔僅有約600公里。但部署至該州的「RS-24」亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈較具威嚇意味，用於實戰打擊機率較低。

    「RS-24」亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈於2007年首次測試，2010年服役，2015年在俄羅斯紀念二戰勝利70周年閱兵中首次對外展示。RS-24號稱能摧毀半徑1.1萬公里內的目標，並可搭載核彈頭。

    值得注意的是，RS-24的彈頭為多目標重返大氣層載具（MIRV），又稱分導式多彈頭，特點是單個彈頭可攜帶多個子母彈，且能各自攻擊不同的目標，大幅提升攔截難度。

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