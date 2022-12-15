不再避諱！ 外媒：習近平加深對俄長期押注

外媒指出，習近平（左）正在加深對俄羅斯的長期押注。圖右為俄羅斯總統普廷。（美聯社資料照）

2022/12/15 18:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著俄羅斯在烏克蘭戰爭中遭遇挫敗，最近幾個月中國領導人習近平試圖讓中國政府與莫斯科當局在公開場合保持距離。但外媒指出，在這種外交表象的背後，習近平正在加深對俄羅斯的長期押注。

習近平2月初在烏茲別克舉行的「上合組織峰會」與俄羅斯總統普廷會晤後，高調對外宣稱中俄友誼無上限，但開戰後俄羅斯接連潰敗，加上因侵略暴行而遭國際社會輪番制裁，讓習近平一度陷入尷尬處境。

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不過《華爾街日報》14日報導，據中國政府的政策顧問稱，最近幾週，習近平已指示其政府加強與俄羅斯的經濟聯繫。這將進一步鞏固今年已經增強的兩國貿易關係，面對西方的施壓，這種貿易關係已經成為俄羅斯的一條生命線。

這些顧問表示，相關計畫包括增加中國對俄羅斯石油、天然氣和農產品進口，在北極地區建立更多的聯合能源夥伴關係，以及增加中國對俄羅斯鐵路和港口等基礎設施的投資。

報導稱，俄羅斯和中國在進行金融交易時也在更多地使用盧布和人民幣，而不是歐元或美元，此舉有助於使雙方免受未來制裁的影響，並推動人民幣進入更廣泛的流通領域。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫韻表示，習近平一直在加強中俄關係，這基本未受俄羅斯入侵烏克蘭的影響。孫韻稱，中俄關係很可能變得越來越緊密。

報導提到，中俄夥伴關係已經幫助俄羅斯抵擋西方制裁對經濟造成的影響，使普廷能繼續在烏克蘭作戰，這也進一步加深了全球分歧，讓許多依賴中國貿易的開發中中國家，不願在這場衝突中選邊站。

報導中說，習近平對普廷的欽佩由來已久，這讓他更加堅定尋求發展與俄羅斯的關係。俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）最近告訴記者，預計習近平將在明年訪問莫斯科，時間很可能是在明年3月份的全國人大會議之後。如果這次出訪成行，將是習近平與普廷的第40次面對面會晤。

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