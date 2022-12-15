腿斷也要保護國家！烏克蘭士兵將義肢當狙擊槍瞄準架 照片曝光網動容

推特流傳一張裝有義肢的烏克蘭士兵，將義肢拆下當成狙擊槍瞄準腳架的照片，感動許多網友。（圖擷自推特）

2022/12/15 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭仍在持續中，戰爭中有許多烏克蘭士兵受傷經過治療後，毅然決然重新投入戰場，推特流傳一張腳部裝有義肢的烏克蘭士兵，將義肢拆下當成狙擊槍瞄準架的照片，感動許多網友。

推特帳號「@ukrainiansquad」PO出1張照片，可以看到照片中有名烏克蘭士兵正拿著狙擊槍瞄準目標，仔細一看他的左腳腳掌已經不見了，而義肢變成狙擊槍的瞄準架，「@ukrainiansquad」在推文中表示「除了『謝謝』以外，沒有其他的話可以言語了。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「謝謝你，偉大的捍衛者們」、「烏克蘭萬歲！」、「就算失去腳也要挺身衛國，普廷跟他比簡直是膽小鬼」、「希望上帝能繼續保佑這位勇敢的士兵」、「我看到這照片後熱淚盈眶，真的謝謝你們的付出」。

俄軍近期不斷對烏克蘭境內基礎設施以無差別砲擊與自殺無人機攻擊，烏克蘭武裝部隊總參謀部昨日表示，俄軍出動成群伊朗製自殺無人機攻擊首都基輔，但都被擊落，烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）13日受訪時表示，俄軍對烏克蘭發動的大規模飛彈攻勢已經把整個烏克蘭都變成「前線戰場」，並指出俄軍可能在明年1月底或2月底恢復大規模進攻的能力。

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