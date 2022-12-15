為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    腿斷也要保護國家！烏克蘭士兵將義肢當狙擊槍瞄準架 照片曝光網動容

    推特流傳一張裝有義肢的烏克蘭士兵，將義肢拆下當成狙擊槍瞄準腳架的照片，感動許多網友。（圖擷自推特）

    推特流傳一張裝有義肢的烏克蘭士兵，將義肢拆下當成狙擊槍瞄準腳架的照片，感動許多網友。（圖擷自推特）

    2022/12/15 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭仍在持續中，戰爭中有許多烏克蘭士兵受傷經過治療後，毅然決然重新投入戰場，推特流傳一張腳部裝有義肢的烏克蘭士兵，將義肢拆下當成狙擊槍瞄準架的照片，感動許多網友。

    推特帳號「@ukrainiansquad」PO出1張照片，可以看到照片中有名烏克蘭士兵正拿著狙擊槍瞄準目標，仔細一看他的左腳腳掌已經不見了，而義肢變成狙擊槍的瞄準架，「@ukrainiansquad」在推文中表示「除了『謝謝』以外，沒有其他的話可以言語了。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「謝謝你，偉大的捍衛者們」、「烏克蘭萬歲！」、「就算失去腳也要挺身衛國，普廷跟他比簡直是膽小鬼」、「希望上帝能繼續保佑這位勇敢的士兵」、「我看到這照片後熱淚盈眶，真的謝謝你們的付出」。

    俄軍近期不斷對烏克蘭境內基礎設施以無差別砲擊與自殺無人機攻擊，烏克蘭武裝部隊總參謀部昨日表示，俄軍出動成群伊朗製自殺無人機攻擊首都基輔，但都被擊落，烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）13日受訪時表示，俄軍對烏克蘭發動的大規模飛彈攻勢已經把整個烏克蘭都變成「前線戰場」，並指出俄軍可能在明年1月底或2月底恢復大規模進攻的能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭引擎加持 土耳其無人戰機「紅蘋果」首飛成功
    2022/12/15 15:13

    烏克蘭引擎加持 土耳其無人戰機「紅蘋果」首飛成功
    習自顧不暇？俄媒曝中國龍芯斷供俄羅斯CPU
    2022/12/15 14:49

    習自顧不暇？俄媒曝中國龍芯斷供俄羅斯CPU

    聲寶新品發表會 實現高品質居家空間
    未見冬季停戰跡象 白宮重申對俄談判由澤倫斯基決定
    2022/12/15 07:51

    未見冬季停戰跡象 白宮重申對俄談判由澤倫斯基決定
    「烏克蘭人民」獲頒歐盟沙卡洛夫人權獎 澤倫斯基促設戰爭法庭
    2022/12/15 00:07

    「烏克蘭人民」獲頒歐盟沙卡洛夫人權獎 澤倫斯基促設戰爭法庭

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    俄派伊朗無人機襲基輔 美可能宣布愛國者飛彈援烏
    2022/12/14 22:55

    俄派伊朗無人機襲基輔 美可能宣布愛國者飛彈援烏
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播