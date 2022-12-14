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    澤倫斯基簽署法令解散法院 稱打貪與抗俄可並行

    烏克蘭總統澤倫斯基簽署法案解散基輔法院，認為這可以證明烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的同時還能打貪腐。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基簽署法案解散基輔法院，認為這可以證明烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的同時還能打貪腐。（路透）

    2022/12/14 22:26

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天誇耀其解散基輔法院的做法，認為這可以證明烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的同時，還能夠終結其腐敗歷史。

    《路透社》報導，澤倫斯基在宣布他已簽署一項解散基輔地區行政法院的法律時說：「這個故事已接近尾聲。」烏克蘭反腐當局將該法院比擬為一個犯罪組織，其主席於12月9日遭到美國制裁。

    澤倫斯基在他的晚間視訊談話中說：「但改革的故事仍在繼續，即使在這樣一場戰爭進行時，它仍在繼續。」

    他在烏克蘭國會通過該法律的同一天簽了字，以表明烏克蘭同意進行加入歐洲聯盟（EU）所需的廣泛司法和其他改革。

    該法院主席沃夫克（Pavlo Vovk）在臉書上發文稱，撤銷法院的決定純粹是政治性的，過程倉促，「今天為此事鼓掌的人很快就會後悔」。

    美國國務院稱，華盛頓正對沃夫克實施制裁，因為他「索取賄賂並以干涉司法及其他公共程序作為回報」，同時任用了他的兩名直系親屬。

    針對沃夫克的案件經過多年被阻擋後，今年夏天被送交烏克蘭高等反腐敗法院。

    烏克蘭國家反腐敗局（NABU）表示已於6月17日對沃夫克、其兩名副手、4名法院法官和其他4人（包括國家司法行政部門負責人）提出起訴。

    NABU稱，被告「在一個由沃夫克領導的犯罪組織內活動」，目的是透過控制各個司法機構並蓄意阻礙他們的工作，來奪取國家權力。NABU說，調查積累超過1萬6000小時的監聽。

    今年6月，歐盟祝福烏克蘭及其鄰國摩爾多瓦能加入歐盟，這要花多年時間，且需進行廣泛改革，從司法政策到金融服務和食品安全，以滿足一系列標準。

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