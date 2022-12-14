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    俄軍再攻基輔 烏克蘭：成群伊朗製無人機全部擊落

    烏克蘭首都基輔一棟行政大樓遭襲擊，救援人員和警察正在檢查一架無人機的殘骸。（法新社）

    烏克蘭首都基輔一棟行政大樓遭襲擊，救援人員和警察正在檢查一架無人機的殘骸。（法新社）

    2022/12/14 22:36

    〔中央社〕烏克蘭部隊今天表示，俄羅斯部隊再次鎖定首都基輔攻擊，出動「成群」伊朗製無人機，但都遭擊落。官員指出，巿中心一棟行政樓被碎片擊中，4棟住宅大樓輕微毀損，無人受傷。

    《法新社》報導，基輔巿長克里契科（Vitali Klitschko）表示，巿中心今天清晨傳出爆炸聲響。法新社記者看見執法人員和緊急服務人員在已被大雪覆蓋的受影響地區檢視金屬碎片。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「恐怖分子以13架見證者（Shahed）無人機為今晨揭開序幕……，根據初步情資，13架全部被烏克蘭防空系統擊落。」莫斯科遭控部署這種伊朗製自殺式無人機攻擊烏克蘭目標。

    自從俄羅斯於2月入侵以來，基輔居民已在空襲警報中求生近10個月。澤倫斯基向他們喊話，呼籲對後續攻擊保持警覺。

    基輔州官員稱許烏克蘭防空和電子戰部隊再度擊落這一波自殺式無人機。美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）在俄軍這一波攻勢之後表示，基輔可以繼續仰賴華府的支持。她在推特推文說：「更多支援已經上路。」

    克里契科於當地時間6時41分在社群媒體上宣布，巿中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）聽到「爆炸聲」，緊急服務機構正在處理。

    基輔州軍政負責人波普科（Sergiy Popko）表示：「遭擊落無人機的碎片擊中一棟行政大樓，4棟住宅大樓輕微毀損，沒有人受傷。」

    自從夏、秋兩季在戰場上接連受挫以來，俄軍就以飛彈和無人機，對烏克蘭各地關鍵基礎設施持續展開猛烈打擊，導致數以百萬計烏克蘭人在寒冬中受凍摸黑。

    烏克蘭的電力公司過去數週已經被迫進行輪流停電，莫斯科上週又鎖定能源基礎設施展開攻擊，升高烏克蘭電網負載的壓力。

    烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）本週指出，俄方攻擊導致40%至50%電網故障。

    澤倫斯基昨天在影片中緊急呼籲參加法國巴黎一場會議的約70個國家和國際組織，幫助烏克蘭抵擋俄羅斯寒冬攻勢。他表示，已經被打癱了的烏克蘭能源部門短期內需要約8億歐元應急，強調烏克蘭需要維修所需的備用零件、大功率發電機、額外天然氣供應並且增加電力進口。

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也呼籲盟友提供更多武器，幫助烏克蘭「撐過冬天」，讓基輔取得的軍事斬獲有以為繼。1111214

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