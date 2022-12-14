駐韓美軍太空部隊成軍 嚇阻中國、北韓

美國印太太空軍司令部指揮官馬斯塔勒（左起）、駐韓美軍司令拉卡梅拉、駐韓美軍太空部隊指揮官麥卡里安，14日在烏山基地出席駐韓美軍太空部隊成軍儀式。（歐新社）

2022/12/14 21:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕駐韓美軍14日成立太空部隊，是美軍第一個駐外國領土太空軍指揮部，指揮官麥卡里安（Joshua McCullion）說，準備好面對這區域的任何威脅。

駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）、美國印太太空軍司令部指揮官馬斯塔勒（Anthony Mastalir）出席14日下午在烏山基地舉行的駐韓美軍太空部隊成軍儀式，駐韓美軍在聲明中說，駐韓太空部隊將肩負協調飛彈預警、衛星定位導航以及區域內衛星通訊等任務，向駐韓美軍司令提供太空行動策劃、太空專業能力、太空指揮控制等方面的支援。

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這是美國太空軍成立以來，首次正式部署朝鮮半島，時值北韓已以空前速度試射飛彈、中國也已在擴張飛彈部隊軍力。被問到太空部隊的成軍，對北京或平壤等潛在對手可能有何作用，麥卡里安說，他希望會有嚇阻效果，「希望他們看到我們做好準備。」

美國太空軍上月底正式成立印太太空軍司令部，常駐夏威夷，隸屬於印太司令部，是該軍種首度部署美國本土以外地區，以因應中國和北韓威脅。

拉卡梅拉說，中國和俄羅斯都已發展出反飛彈能力，而北韓和伊朗兩國也都正在設法在太空針對美國利益。馬斯塔勒說，駐韓美軍太空部隊的成立，是「整合嚇阻」的實例，展現美國和其盟邦「無可比擬的」在陸地、海上、空中、「現在在太空」投射力量的能力，「新的指揮部將確保太空戰力賦予的整合嚇阻力，隨時準備好戰鬥」，他還說，太空部隊準備好面對該部隊作戰區內的任何對手。

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