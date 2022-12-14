海洋神獸！ 澳洲出土「薄板龍」完整化石

薄板龍屬蛇頸龍目，生存於白堊紀晚期，是一種與恐龍同時代的海洋爬行動物。（圖擷取自維基百科）

2022/12/14 15:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲3名業餘古生物家日前到昆士蘭州西北部的麥金利地區搜尋，意外發現已滅絕的薄板龍（Elasmosaurus）化石，其歷史可追溯到1億年前的白堊紀，這具遺骸的骨架非常完整，也是澳洲首次發現頭尾相連的薄板龍化石，在全球也屬於罕見。專家表示，此次發現，有助於了解白堊紀變化及恐龍的多樣性。

據英國《每日郵報》報導，薄板龍屬蛇頸龍目，生存於堊紀晚期，是一種與恐龍同時代的海洋爬行動物，以超長的頸部和相對很小的頭骨而著稱，一般身長15公尺左右，但其脖子的長度可達8公尺。研究人員發現這具薄板龍死前應該處於幼年階段，身長在5公尺至8公尺之間，但其頭部及身軀保存完好，特別是狀似長頸鹿頸部的部分全都保留下來了。

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研究人員指出，儘管此次出土地點位於沙漠，但在白堊紀時期該區域卻是內海，所以在這裡能找到海洋爬行動物的化石。

薄板龍主要生存於開放性海域，有時會來到陸地呼吸空氣，擁有細長牙齒，可捕捉魚、蟹和軟體動物。科學家此前曾透過掃描薄板龍化石，發現牠們胃部竟有石頭，稱為胃石（gastrolith），吞下石頭可能是為了磨碎胃裡的食物，或是做為壓載物，有助於牠們潛入水中。

昆士蘭博物館網路執行長湯普森（Jim Thompson）博士表示，這一重大發現將有助於古生物學家了解和識別博物館中保存的其它化石，也將促進對昆士蘭白堊紀時期的重要研究。

出土的薄板龍遺骸化石，頭部保存良好。（圖擷取自QUEENSLAND MUSEUM推特）

澳洲古生物學家在澳洲昆士蘭地區，發現骨架完整的薄板龍遺骸。（圖擷取自QUEENSLAND MUSEUM推特）

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