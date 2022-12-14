「我不是藥神」又真實上演？中國疫情燒 仿製抗病毒藥黑市熱銷

輝瑞藥廠的COVID-19口服藥「倍拉維」（Paxlovid）。（路透）

2022/12/14 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國內部因疫情防控鬆綁，導致染役人數爆增，民眾為了自保開始瘋狂搶購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仿製藥物造成斷貨，也造成電影「我不是藥神」類似劇情再次上演，不過電影取材的本尊陸勇已公開呼籲民眾不要隨便購買藥物。

中媒《界面新聞》報導，電影「我不是藥神」是根據白血病患者陸勇代購印度仿製抗癌藥格列衛的真實故事改編拍攝。隨著近日傳出輝瑞藥廠的武肺口服藥「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東藥廠的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的海外仿製藥悄然流入中國，並且以高價在黑市上流通，讓該片再度引發關注。

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報導指出，一名前海外藥企代購商表示，其銷售「倍拉維」仿製藥為印度藥企Azista仿製生產，中國國內現貨一盒賣1200元，非現貨的月底貨則可以便宜至800元；不過最近幾天，現貨與月底貨均已完售。另一個管道的代購商則提到，「倍拉維」仿製藥在中國已經斷貨，想要預定需先付訂金200元，預計兩週時間到貨。

此外，默沙東的「莫納皮拉韋」海外仿製藥也流入中國黑市。代購商表示，該藥物由寮國的東盟製藥生產，售價一盒400元，預計3天到5天到貨。不過該名代購商也提到，不論是「倍拉維」還是「莫納皮拉韋」，兩款仿製藥均是武肺治療用處方藥，民眾萬一不幸確診不要自己服用，要尋求醫師指導。

香港大學病毒學教授金冬雁則表示，武肺無症狀感染者以及年輕的輕症患者完全沒有必要使用「倍拉維」以及「莫納皮拉韋」，或是上述兩款口服藥的仿製藥，即使服用後效果也不好。此藥物主要是針對60歲以上長者以及慢性病患者所設計，但如果該族群已接種疫苗後再服用上述藥物，效果也同樣不會明顯。

「我不是藥神」本尊陸勇11日也在微博發文呼籲，印度仿製輝瑞的「倍拉維」已經上市，該藥是處方藥，因此不要隨便購買，另外很多假藥冒充印度仿製藥，在某些國家生產，藥效不可靠，可能還有害，民眾不必慌張，不要被騙，不要盲目購買。

報導也提到，無論是印度製還是其他海外的仿製藥，其仿制質量、有效性以及安全性仍存在疑慮，且因為缺乏品管，因此最後買到的是否是真的藥，還是以假亂真的東西都難以確認。

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