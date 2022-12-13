紐西蘭通過廣泛菸草禁令 邁向無菸環境

紐西蘭將從明年開始逐步實施近乎全面的菸草禁令，2008年之後出生的國民將被禁止購買香菸，市售菸品的尼古丁含量也將下降。（美聯社）

2022/12/13 20:48

〔中央社〕紐西蘭將從明年開始逐步實施近乎全面的菸草禁令，2008年之後出生的國民將被禁止購買香菸，市售菸品的尼古丁含量也將下降。

法新社報導，根據國會今天通過的法案，香菸將變得更淡、更難購買，且目前未滿14歲的國民將永遠無法合法購買香菸。不過，電子菸並未被納入禁令。

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紐國現行法律規定，向18歲以下青少年販售香菸屬於非法行為。自2027年開始，上述年齡限制將每年上調1歲，以讓癮君子無菸可抽。

力推法案的紐國衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，新規定象徵「邁向無菸未來的一步」。

她透過聲明指出，「成千上萬的人將活得更長，也更健康，醫療系統將因無需治療吸菸引起的疾病，如多種癌症、心臟病、中風、截肢等，省下50億紐幣（約新台幣980億元）的開支。」

相較其他國家，紐國的成年吸菸人口不多，僅占8%。

然而，今天通過的「無菸環境」法案是以在2025年前將吸菸率降至5%以下為目標。

除逐步提高吸菸年齡，新法還準備將全國菸品零售商的數量大幅削減至最多600家，目前紐國共有6000家。

維羅爾還說，降低菸品的尼古丁含量，「意味尼古丁將減少到不會上癮的程度，某些地區菸品零售商激增和聚集的狀況也可獲得解決」。

批評人士則警告，紐國的嚴格政策可能助長不受監管的非法菸品市場發展。

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