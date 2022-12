尷尬！馬斯克登脫口秀被噓爆 下台後苦笑說這句...

2022/12/13 23:16

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前收購推特引發諸多爭議,近日他受邀上美國知名喜劇演員查普爾(Dave Chappelle)的脫口秀節目時,甫登台就噓聲連連,發言也頻頻被觀眾噓聲打斷,讓馬斯克相當尷尬。事後馬斯克苦笑表示,這是他第一次在現實生活中「被這麼多人噓」。

根據《CNN》 報導,馬斯克週日(11日)受邀到舊金山參加查普爾的脫口秀,一開場馬斯克就模仿查普爾過去大喊「我很有錢,x子!(I’m rich, b***h)」的名場面,結果卻弄巧成拙,剛說完話,台下便響起一片噓聲,讓馬斯克相當尷尬。查普爾見狀則表示,「聽起來觀眾席上有許多被你解僱的人(指推特大裁員)」,試圖緩和氣氛。

可接下來馬斯克試圖發言時,都會被抬下觀眾以噓聲打斷,查普爾只能以幽默化解尷尬,「什麼都別說,你聽到那聲音了嗎?這是即將發生內亂的聲音」,並要求觀眾克制。可隨著噓聲與嘲笑聲越來越多,查普爾無奈結束馬斯克出演的橋段,並稱「噓聲不是你能做最好的事情...我祝在座的各位都能感受到自由快樂,願你們對幸福的追求讓你們自由,阿們。」

事後馬斯克在推特聲稱,現場其實是90%的歡呼聲和10%的噓聲,但他也苦笑稱:「這對我來說,是現實生活中第一次遭受這麼多噓聲,雖然在推特上是滿常見的。」

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4