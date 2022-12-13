尷尬！馬斯克登脫口秀被噓爆 下台後苦笑說這句...

馬斯克近日受邀上美國知名喜劇演員查普爾的脫口秀時被噓爆。（美聯社）

2022/12/13 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前收購推特引發諸多爭議，近日他受邀上美國知名喜劇演員查普爾（Dave Chappelle）的脫口秀節目時，甫登台就噓聲連連，發言也頻頻被觀眾噓聲打斷，讓馬斯克相當尷尬。事後馬斯克苦笑表示，這是他第一次在現實生活中「被這麼多人噓」。

根據《CNN》 報導，馬斯克週日（11日）受邀到舊金山參加查普爾的脫口秀，一開場馬斯克就模仿查普爾過去大喊「我很有錢，x子！（I’m rich, b***h）」的名場面，結果卻弄巧成拙，剛說完話，台下便響起一片噓聲，讓馬斯克相當尷尬。查普爾見狀則表示，「聽起來觀眾席上有許多被你解僱的人（指推特大裁員）」，試圖緩和氣氛。

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可接下來馬斯克試圖發言時，都會被抬下觀眾以噓聲打斷，查普爾只能以幽默化解尷尬，「什麼都別說，你聽到那聲音了嗎？這是即將發生內亂的聲音」，並要求觀眾克制。可隨著噓聲與嘲笑聲越來越多，查普爾無奈結束馬斯克出演的橋段，並稱「噓聲不是你能做最好的事情...我祝在座的各位都能感受到自由快樂，願你們對幸福的追求讓你們自由，阿們。」

事後馬斯克在推特聲稱，現場其實是90%的歡呼聲和10%的噓聲，但他也苦笑稱：「這對我來說，是現實生活中第一次遭受這麼多噓聲，雖然在推特上是滿常見的。」

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4 — Steven Goffman （@SteveGoffman） December 12, 2022

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