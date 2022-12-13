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    醫療體系瀕臨崩潰… 中國卻通報確診數連日大降 增7451例0死亡

    北京疫情爆發，醫院擠爆。（圖翻攝自推特）

    北京疫情爆發，醫院擠爆。（圖翻攝自推特）

    2022/12/13 17:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在「白紙運動」後防疫政策鬆綁，但官方通報的新增染疫數持續下降，約莫2週時間就減至不到萬例，12日新增感染人數，甚至又從前一天的9198例大幅下降至7451例。

    中國國家衛生健康委員會13日通報，當局公布優化防疫措施後，新增感染數字持續減少，過去一日新增7451例武肺病毒本土個案，包括2270例確診和5181例無症狀感染，無新增死亡病例。最新公布的感染個案中，廣東佔2039例、重慶1578例、北京1027例。

    依官方數據，北京疫情堪稱穩定，然而實際情況是，當地疫情大爆發，醫療院所因湧入太多病患而缺藥停診，發燒門診被擠爆，連兒童醫院也人山人海，醫療體系瀕臨崩潰， 北京急救中心已緊急呼籲，輕症、無症狀的民眾別再打120急救熱線電話。

    中國網路名人方舟子在推特上PO出多張北京醫院擠爆、看醫人潮排隊的照片，並說，「北京疫情大爆發，醫療系統接近崩潰，抗原自測陽性不上報、不轉運，要自己去醫院的發熱門診排隊，醫院成批防疫人員、醫生被感染……開始重演2020年國外的情形。」

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