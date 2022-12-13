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    中國防控大轉彎 法媒曝︰恐與習近平確診有關

    香港特首李家超（右）日前確診，而他在APEC會議期間曾多次與中國國家主席習近平（左）在未戴口罩下交談。（美聯社）

    香港特首李家超（右）日前確診，而他在APEC會議期間曾多次與中國國家主席習近平（左）在未戴口罩下交談。（美聯社）

    2022/12/13 15:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國大幅放鬆疫情防控，檢測幾乎沒有了，行程碼13日起取消了，方艙隔離也將告終。法國媒體指出，北京當局現在似乎下定決心，要讓病毒傳播押寶在群體免疫上，而中國防疫態度改變，也可能與中國國家主席習近平自己也確診有關。

    法國國際廣播電台（RFI）13日引述法國《世界報》（Le Monde）專文指出，在主要封控措施解除4天後，北京在72小時內確診人數激增，沒有人知道確切數目，因為核酸檢測點就像6個月前突然出現一樣，現在突然一下子消失了。根據幾個不同的評估，2200萬北京居民中，感染病毒的人約佔10%。由法國外派專家管理的「新冠團結互助」（Solidarité Covid）網站估計，感染的比例「將近13%」。

    專文指出，自2020年1月以來，中國的抗疫鬥爭是這樣的三步曲：檢測、追蹤和隔離。現在，檢測幾乎不存在了，不論是乘坐交通工具還是進入公共場所，都不再要求出示核酸檢測結果了。追蹤也被取消了，剩下的只有隔離。雖然隔離仍然存在，但是集體性的方艙隔離也要結束了。感染的病人要居家自理，健康的責任是每個人自己。

    促使北京政府如此迅速重新開放的原因，觀察家們有不少的猜測。北京和廣州的病例數在採取清零政策的情況下激增，經濟形勢的惡化，人們明顯已經受夠了清零政策，這些無疑都起到了一定的作用。

    一些觀察家還認為，不排除習近平11月中旬前往印尼峇厘島參加G20峰會時看到，世界其他地方都在與病毒共存而有所領悟。甚至，或許習近平已經被香港特首李家超給感染了，習近平在11月18日至19日在泰國曼谷亞太經濟合作會議（APEC）期間，多次在未戴口罩下與李家超交談，而李家超在返回香港後檢測呈陽性。

    不管怎樣，中國現在似乎決心讓病毒傳播，寄望於群體免疫。不過，據總部位於倫敦、追蹤香港秋季放開後情況的機構Airfinity預估，中國可能會有130萬至210萬人因此死亡。

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