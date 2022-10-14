迷你預算案爭議危及政權 英首相開除財相求自保

英國財政大臣夸騰14日遭撤換後，走出首相府。（美聯社）

2022/10/14 22:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）提出的「迷你預算案」，當中激進減稅計畫引發英國金融市場動盪，在爭議多日後，首相特拉斯（Liz Truss）14日撤換財相，由前外交大臣杭特（Jeremy Hunt）接替。夸騰在特拉斯上任僅38天就被撤換，成為英國自1970年以來任期最短的財相。

夸騰14日在推特公佈給特拉斯的公開信，指稱「您已要求我卸下財相一職，我接受了」；首相府隨後也證實，杭特獲任命出任財政大臣。特拉斯在夸騰該封公開信的推文下回應，「身為長期的朋友和同事，我為政府中失去你深感遺憾」，「我們有共同的願景」。

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夸騰9月底公佈政府提出正式預算案前的先期預算報告，被稱為「迷你預算」，當中減稅措施是1972年以來最大幅度減稅，原本希望透過降低稅收等方式刺激經濟、遏制通膨，但卻引發英鎊狂貶、英國國債面臨拋售潮，迫使英國央行緊急干預，避免引發金融危機；在英國民眾面臨生活成本升高之際，該預算案廢除最高所得稅率45%，也引起民眾憤怒，被批評是為富人減稅。

迷你預算案掀起的龐大爭議，拖累保守黨支持度崩盤，促使許多黨內人士有意逼宮，要特拉斯和夸騰兩人都下台。特拉斯顯然以犧牲夸騰來挽救自己的首相任期。《衛報》14日引述首相府消息人士說法，在特拉斯準備就迷你預算案做出讓步、穩定市場之際，她希望夸騰來「承擔責任」。

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