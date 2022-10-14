反習布條震動高層 中國網路審查殺紅眼 「北京」也成敏感詞

13日在北京四通橋上懸掛的反習近平標語布條。（美聯社）

2022/10/14 23:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共召開第二十次全國代表大會前夕，北京街頭13日出現反習近平標語布條，引起國際媒體和美國國會議員關注。觀察中國網路審查動態的「中國數字時代」網站指出，中國當局為此發動今年以來最強網路審查力道，「殺紅了眼」全力封鎖相關消息，連「北京」都成了敏感詞。

《自由亞洲電台》報導，根據中國數字時代的觀察，此事發生後，在中國微博上不僅搜尋事發地點「四通橋」、「海淀」、「勇士」遭到限制，就連搜索「勇敢」、「北京」，也只會出現經認證加「V」的帳號和不一定與此事件有關的內容，這些本來平凡無奇的常用詞彙都成了「敏感詞」。

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曾任中國網路審查員的「中國數字時代」編輯劉力明向《德國之聲》說，中國當局以「前所未有的」決心要把此事壓下去，「可說是今年中國最大的審查事件」，審查機器全開，「現在正以非常極端的狀態運作整個審查系統」，「現在是一個『殺紅眼』的狀態」。

根據中國旅外科普作家方舟子、英國民間組織「人道中國」理事王劍虹以及美國中文媒體大紀元從網路搜尋到的蛛絲馬跡，13日在北京四通橋上懸掛反習標語布條的人是來自黑龍江、網名「彭載舟」的男子彭立發，彭立發13日凌晨曾發文，寫道「我們馬上要行動了」，還號召10月16日，也就是中共二十大召開當天，全國罷課、罷工、全國軍人起義。不過，事發後「彭載舟」推特帳號中與罷工罷課罷免有關的推文全部被刪除，疑似是他被捕後，警方登入其帳號刪除。

反習布條事件受到美國國會議員和國際媒體關注，在海外的中國維權人士也紛紛讚揚掛布條的人是「勇士」、「英雄」、「新坦克人」。

美國之音引述美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）推文，「在北京市中心向權力高層訴說真相的勇氣，鼓舞人心」；華爾街日報中國分社副社長李肇華（Josh Chin）推文說，「在令人窒息的嚴密維安下做這件事的勇氣及能力都令人震驚」。經濟學人雜誌駐上海記者韋恩蘭德（Don Weinland）說，此事將成為一段歷史篇章。

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