馬斯克「在烏操作星鏈太貴」 募資者：為何針對我們？

〔即時新聞/綜合報導〕近日全球首富馬斯克旗下太空公司「SpaceX」表示,供應給烏克蘭的星鏈太燒錢,除非五角大廈願意資助,否則恐停止運作。不過就有烏克蘭募資者質疑,為何和歐盟國家花一樣的錢,烏克蘭使用的星鏈就被「特別關注」。

根據美國有線電視新聞網《CNN》 今(14)日報導,「SpaceX」上月致函五角大廈,預告恐無法繼續負擔烏克蘭星鏈服務開銷,要求五角大廈接手,讓烏國政府和部隊能繼續使用。據SpaceX表示,至年底所需的資金或超過1.2億美元,明年整年的花費則可能接近4億美元。

而烏克蘭軍事慈善基金「Dzyga's Paw」創辦人迪姆科·日魯克堅科(Dimko Zhluktenko)今日在推特上發文,解釋星鏈在烏克蘭的使用情況。他指出,星鏈是真正的戰場遊戲規則改變者,尤其在無法使用無線電的長距離通訊環境非常適合。

迪姆科·日魯克堅科也指出,他目前沒有看過任何由烏克蘭政府購買或「SpaceX」捐贈的星鏈,且大多是由募資者或士兵自掏腰包購買。而他自己已經購買50多個星鏈,並將其交付給前線士兵使用。

不過迪姆科·日魯克堅科提到,他從「SpaceX」官網購買的星鏈價格與其他歐盟國家相同,約為400至500美元,每個月支付的60美元月費也一樣,但為何馬斯克聲稱無法支付在烏克蘭的星鏈開銷。推文最後他提問:「為什麼烏克蘭在使用星鏈上對馬斯克而言那麼特別?」

