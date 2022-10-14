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    馬斯克「在烏操作星鏈太貴」 募資者：為何針對我們？

    馬斯克旗下太空公司「SpaceX」表示，供應給烏克蘭的星鏈太燒錢，除非五角大廈願意資助，否則恐停止運作。有烏克蘭募資者質疑，為何和歐盟國家花一樣的錢，烏克蘭的星鏈就被「特別關注」。（圖擷取自Dimko Zhluktenko 推特、美聯社；本報合成）

    馬斯克旗下太空公司「SpaceX」表示，供應給烏克蘭的星鏈太燒錢，除非五角大廈願意資助，否則恐停止運作。有烏克蘭募資者質疑，為何和歐盟國家花一樣的錢，烏克蘭的星鏈就被「特別關注」。（圖擷取自Dimko Zhluktenko 推特、美聯社；本報合成）

    2022/10/14 20:57

    〔即時新聞／綜合報導〕近日全球首富馬斯克旗下太空公司「SpaceX」表示，供應給烏克蘭的星鏈太燒錢，除非五角大廈願意資助，否則恐停止運作。不過就有烏克蘭募資者質疑，為何和歐盟國家花一樣的錢，烏克蘭使用的星鏈就被「特別關注」。

    根據美國有線電視新聞網《CNN》 今（14）日報導，「SpaceX」上月致函五角大廈，預告恐無法繼續負擔烏克蘭星鏈服務開銷，要求五角大廈接手，讓烏國政府和部隊能繼續使用。據SpaceX表示，至年底所需的資金或超過1.2億美元，明年整年的花費則可能接近4億美元。

    而烏克蘭軍事慈善基金「Dzyga's Paw」創辦人迪姆科·日魯克堅科（Dimko Zhluktenko）今日在推特上發文，解釋星鏈在烏克蘭的使用情況。他指出，星鏈是真正的戰場遊戲規則改變者，尤其在無法使用無線電的長距離通訊環境非常適合。

    迪姆科·日魯克堅科也指出，他目前沒有看過任何由烏克蘭政府購買或「SpaceX」捐贈的星鏈，且大多是由募資者或士兵自掏腰包購買。而他自己已經購買50多個星鏈，並將其交付給前線士兵使用。

    不過迪姆科·日魯克堅科提到，他從「SpaceX」官網購買的星鏈價格與其他歐盟國家相同，約為400至500美元，每個月支付的60美元月費也一樣，但為何馬斯克聲稱無法支付在烏克蘭的星鏈開銷。推文最後他提問：「為什麼烏克蘭在使用星鏈上對馬斯克而言那麼特別？」

    馬斯克旗下太空公司「SpaceX」表示，供應給烏克蘭的星鏈太燒錢，除非五角大廈願意資助，否則恐停止運作。有烏克蘭募資者質疑，為何和歐盟國家花一樣的錢，烏克蘭的星鏈就被「特別關注」。（圖擷取自Dimko Zhluktenko 推特）

    馬斯克旗下太空公司「SpaceX」表示，供應給烏克蘭的星鏈太燒錢，除非五角大廈願意資助，否則恐停止運作。有烏克蘭募資者質疑，為何和歐盟國家花一樣的錢，烏克蘭的星鏈就被「特別關注」。（圖擷取自Dimko Zhluktenko 推特）

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