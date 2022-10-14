荷蘭女王儲被罪犯盯上 緊急從宿舍搬回王宮居住

荷蘭女王儲艾瑪莉亞公主（見圖）可能成為罪犯攻擊目標，被迫緊急從宿舍搬回王宮居住。（美聯社）

2022/10/14 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭女王儲艾瑪莉亞公主（Princess Catharina-Amalia）於上月前往阿姆斯特丹大學攻讀學位並入住宿舍，近期因為發現她可能成為罪犯攻擊目標，被迫急忙搬回王宮，行動受限制。荷蘭王室對於公主安全遭受威脅極為重視，司法與安全部長也表示，將日以繼夜地確保公主安全。

綜合外媒報導，現年18歲的艾瑪莉亞公主於9月起就讀阿姆斯特丹大學，攻讀政治、心理學、法律和經濟學學士學位，並與幾名同學合租一間公寓做為宿舍。

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當地多家媒體稱，當局擔心艾瑪莉亞公主成為罪犯綁架或襲擊的目標，為了安全著想，只能緊急搬回位於海牙王宮居住。荷蘭威廉-亞歷山大國王（King Willem-Alexander）提及，「這是一個非常艱難的情況」，馬克西瑪王后（Queen Maxima）指出，艾瑪莉亞公主現在幾乎不能離開宮中，「她再也不能住在阿姆斯特丹也無法外出，這對於她的生活產生巨大影響，也沒辦法像其他學生一樣生活...看到自己的孩子生活變成這樣，讓我很難受。」

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，這是一個可怕的情況，目前所有相關人員皆盡一切可能確保艾瑪莉亞公主的安全。荷蘭司法與安全部長澤格里斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）在推特發文指出，「我保證安全部門會日以繼夜保護公主安全。」

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