為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謠言是真的！10馬赫「暗星」在此 美軍「黑科技」將首度亮相

    美國愛德華空軍基地將公開電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」（Darkstar）極音速飛機。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

    美國愛德華空軍基地將公開電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」（Darkstar）極音速飛機。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

    2022/10/14 00:52

    〔即時新聞／綜合報導〕傳說中的「暗星」（Darkstar）極音速試驗機「是真的」！美國愛德華空軍基地13日宣布，這款洛克希德·馬丁公司臭鼬工廠打造的「美軍最高機密」，據說飛行速度可高達10馬赫人類極限，這個週末將首度公開亮相。

    臭鼬工廠（Skunk Works）是洛馬公司研發頂尖武器的代稱，因為這些計畫都是最高機密，歷年來多款最新型的軍機都在此研發，包括U-2、SR-71、F117、F-35，就算成果能曝光，也是在多年以後，更增添神秘色彩，「暗星」就是被外界揣測臭鼬工廠研發的新款極音速偵察機，據說飛行速度能高達6馬赫，甚至還幫它命名為SR-72，儼然是SR-71黑鳥的接班人；而落馬公司曖昧不明的回應，更讓不少人咬定確有其事。

    首度出現實體的「暗星」是在今年上映的《捍衛戰士：獨行俠》電影中，電影一開始，主角「獨行俠」（Maverick）為了上級打算放棄研發「暗星」，竟搶先到臭鼬工廠駕駛升空，在6萬英呎高空完成超過10馬赫的飛行，其實目前沒有飛機能做到，不過下一秒就GG了，「暗星」不堪負荷解體，「獨行俠」竟然能彈射生還。

    《捍衛戰士：獨行俠》在籌備過程中找上臭鼬工廠幫忙設計1:1的「暗星」模型，洛馬公司還特地安排設計師拍了一段影片現身說法。

    不過，從電影預告開始，外界就持續有傳言真的有這架飛機，甚至一度傳出，這架「暗星」停放在臭鼬工廠時還引來中國間諜衛星拍攝蒐集情報，認定是最新款的美軍飛機。

    愛德華空軍基地13日在臉書粉絲專頁發文，強調洛馬的這架「暗星」正在基地內，電影中在高空解體的飛機竟然完好如初，還特地安排幾名未來的主人翁換上軍裝煞有介事地合影，這飛機未必真的能飛，不過確定15日、16日真的會在基地內舉辦的「航太山谷航展」（Aerospace Valley Air Show）現身，首次在全球航空迷、影迷眼前亮相。到時候也許會有不少非美國籍的正牌情報人員專程趕去一探究竟。

    美國空軍愛德華基地宣布，這款臭鼬工廠為電影《捍衛戰士：獨行俠》打造的「暗星」（Darkstar）實驗機即將公開亮相。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

    美國空軍愛德華基地宣布，這款臭鼬工廠為電影《捍衛戰士：獨行俠》打造的「暗星」（Darkstar）實驗機即將公開亮相。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

    美國愛德華空軍基地將公開展示電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」極音速飛機，還安排小朋友穿軍裝模擬拍照裝可愛。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

    美國愛德華空軍基地將公開展示電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」極音速飛機，還安排小朋友穿軍裝模擬拍照裝可愛。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿湯哥《捍衛戰士2》影史紀錄再上升！猛破449億登全球第11名
    2022/09/12 15:00

    阿湯哥《捍衛戰士2》影史紀錄再上升！猛破449億登全球第11名
    復刻經典塗裝 空自F-15J成日版捍衛戰士
    2022/09/02 20:36

    復刻經典塗裝 空自F-15J成日版捍衛戰士

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    （影音）阿湯哥自己來還不夠猛！為演員設計飛行訓練親駕戰機
    2022/04/19 08:50

    （影音）阿湯哥自己來還不夠猛！為演員設計飛行訓練親駕戰機
    美軍第六代戰機曝光？洛克希德馬丁工廠被拍到「飛碟」
    2021/10/02 19:43

    美軍第六代戰機曝光？洛克希德馬丁工廠被拍到「飛碟」

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    時速破7400公里 美6倍音速偵察機SR-72疑被網友捕獲
    2018/01/12 00:06

    時速破7400公里 美6倍音速偵察機SR-72疑被網友捕獲
    時速3540公里的極速快感 地表最快飛機長這樣....
    2017/08/26 15:08

    時速3540公里的極速快感 地表最快飛機長這樣....
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播