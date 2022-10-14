謠言是真的！10馬赫「暗星」在此 美軍「黑科技」將首度亮相

美國愛德華空軍基地將公開電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」（Darkstar）極音速飛機。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

2022/10/14 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕傳說中的「暗星」（Darkstar）極音速試驗機「是真的」！美國愛德華空軍基地13日宣布，這款洛克希德·馬丁公司臭鼬工廠打造的「美軍最高機密」，據說飛行速度可高達10馬赫人類極限，這個週末將首度公開亮相。

臭鼬工廠（Skunk Works）是洛馬公司研發頂尖武器的代稱，因為這些計畫都是最高機密，歷年來多款最新型的軍機都在此研發，包括U-2、SR-71、F117、F-35，就算成果能曝光，也是在多年以後，更增添神秘色彩，「暗星」就是被外界揣測臭鼬工廠研發的新款極音速偵察機，據說飛行速度能高達6馬赫，甚至還幫它命名為SR-72，儼然是SR-71黑鳥的接班人；而落馬公司曖昧不明的回應，更讓不少人咬定確有其事。

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首度出現實體的「暗星」是在今年上映的《捍衛戰士：獨行俠》電影中，電影一開始，主角「獨行俠」（Maverick）為了上級打算放棄研發「暗星」，竟搶先到臭鼬工廠駕駛升空，在6萬英呎高空完成超過10馬赫的飛行，其實目前沒有飛機能做到，不過下一秒就GG了，「暗星」不堪負荷解體，「獨行俠」竟然能彈射生還。

《捍衛戰士：獨行俠》在籌備過程中找上臭鼬工廠幫忙設計1:1的「暗星」模型，洛馬公司還特地安排設計師拍了一段影片現身說法。

不過，從電影預告開始，外界就持續有傳言真的有這架飛機，甚至一度傳出，這架「暗星」停放在臭鼬工廠時還引來中國間諜衛星拍攝蒐集情報，認定是最新款的美軍飛機。

愛德華空軍基地13日在臉書粉絲專頁發文，強調洛馬的這架「暗星」正在基地內，電影中在高空解體的飛機竟然完好如初，還特地安排幾名未來的主人翁換上軍裝煞有介事地合影，這飛機未必真的能飛，不過確定15日、16日真的會在基地內舉辦的「航太山谷航展」（Aerospace Valley Air Show）現身，首次在全球航空迷、影迷眼前亮相。到時候也許會有不少非美國籍的正牌情報人員專程趕去一探究竟。

美國空軍愛德華基地宣布，這款臭鼬工廠為電影《捍衛戰士：獨行俠》打造的「暗星」（Darkstar）實驗機即將公開亮相。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

美國愛德華空軍基地將公開展示電影《捍衛戰士：獨行俠》中的「暗星」極音速飛機，還安排小朋友穿軍裝模擬拍照裝可愛。（圖擷取自愛德華空軍基地臉書）

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