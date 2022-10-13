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    想參與北溪天然氣管線洩露調查被排除 俄召見3國大使抗議

    俄羅斯希望參與調查北溪天然氣管線洩漏事件，卻被排除在外。俄國外交部召見德國、丹麥和瑞典大使抗議。（美聯）

    俄羅斯希望參與調查北溪天然氣管線洩漏事件，卻被排除在外。俄國外交部召見德國、丹麥和瑞典大使抗議。（美聯）

    2022/10/13 23:40

    〔中央社〕北溪天然氣管線洩漏事件正在調查中，但俄國被排除在外。俄羅斯外交部今天說，已經召見德國、丹麥和瑞典大使，表達莫斯科對此的「困惑」。

    俄國與德國之間的北溪（Nord Stream）1號與2號天然氣管線發現多處洩漏點，使得自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來已緊繃的政治緊張情勢雪上加霜。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）曾說，天然氣管線洩露是「國際恐怖主義」所為，美國、波蘭和烏克蘭能從中獲利。

    俄國外交部發表聲明說，「近幾天，俄國外交部召見德國、丹麥和瑞典駐莫斯科的外國使節代表」。

    俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）要求俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及俄國「主管部門代表」，參與由柏林、哥本哈根與斯德哥爾摩發起的調查，卻未得到官方回應，俄國外交部對此「表達困惑」。

    俄國外交部說，「與此同時，卻有報導傳出包括美國等其他國家參與了調查」。

    俄國外交部告訴被召見的各國大使，如果俄國專家無法參與調查，「莫斯科將會認定這些國家有所隱瞞，或者是在掩護這些恐怖行動背後的肇事者」，並稱俄國不會認同沒有俄國專家參與的調查的「偽造結果」。

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