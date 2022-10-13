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    制裁力道將升級 歐盟認定俄羅斯聯邦為「恐怖主義政權」！

    歐洲理事會議員大會13日邀請澤倫斯基發表線上演講，稍早該大會通過認定俄羅斯聯邦為「恐怖主義政權」的決議。（法新社）

    歐洲理事會議員大會13日邀請澤倫斯基發表線上演講，稍早該大會通過認定俄羅斯聯邦為「恐怖主義政權」的決議。（法新社）

    2022/10/13 21:23

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭在克里米亞克赤大橋爆炸、俄軍大規模空襲烏克蘭城市後再度白熱化，西方民主陣營加大譴責及援烏力道。10日至14日召開的歐盟歐洲理事會議員大會（Parliamentary Assembly of the Council of Europe，PACE），傳已通過認定俄羅斯聯邦為「恐怖主義政權」的決議。

    綜合烏國《文傳電訊社》《國家通訊社》 報導，歐盟PACE週四（13日）邀請烏國總統澤倫斯基以視訊方式在會議中發表演講。澤倫斯基疾呼歐盟夥伴在外交上盡可能孤立俄羅斯，「讓俄國人知道他們必須為這種侵略行為付出高昂代價，使社會開始對其軍事、政治領導層施加壓力」。

    澤倫斯基也強調，承認俄羅斯為支持恐怖主義國家相當重要，「俄國人要明白他們生活在恐怖主義國家，從現在開始，歐洲國家的邊境不應再向他們開放。」

    白俄羅斯反對派媒體《NEXTA》、烏國會議員岡察蘭科（Oleksiy Goncharenko）今晚透過推特發布消息稱，PACE剛以99票贊成、1票棄權通過認定俄羅斯聯邦為「恐怖主義政權」的決議，這意味著歐盟對俄施行比以往更加嚴厲的制裁，包括不再出口貨物、控制軍用和民用商品銷售、限制救援協助、干預其獲得國際金融機構貸款等等。

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