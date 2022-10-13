AV女優自曝成名辛酸！ 父親從傷心羞愧轉為樂當經紀人

現年27歲的美國知名AV女優格蘭傑，日前向媒體透露自己成為色情演員的心路歷程。（圖擷取自@strangerthangranger IG）

2022/10/13 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕無論從事哪個行業，都可能會遭受來自父母的反對，美國有名在IG上擁有百萬粉絲的知名AV女優，日前分享自己成為色情演員的心路歷程，並提到原先對此最為反對的父親，從不諒解甚至大聲怒斥她，在她努力與堅持下，現在不但放下成見，甚至樂於成為她的專屬經紀人。

據《每日星報》報導，現年27歲的AV女優格蘭傑（Kimmy Granger）來自單親家庭，因為母親有長期酗酒的問題，而讓她的童年過得相當並不快樂，待她開始工作之後，先是選擇從事脫衣舞孃，後來才轉戰成人產業、成為了AV女優。

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格蘭傑本身擁有非常出色的容貌與火辣的身材，因此一出道就備受矚目，加上她時常在社群媒體上分享各種大尺度的火辣照與和影片，不僅官方IG有超過105萬人追蹤，更讓她在20多歲的時候，就與當時許多頂尖的製作公司合作，目前已是美國AV界相當知名的女優代表。

不過格蘭傑受訪時透露，她的這條成名之路其實走的相當艱辛，出道後也是偷偷瞞著家人去拍片，不料後來還是被她的父親意外發現，而父親對此一度很傷心、羞愧，甚至大聲怒斥格蘭傑，「身為一名父親，我到底做錯了什麼？沒有父親會希望自己的孩子會從事這種行業」。

由於當時父親感到很不安，父女倆的關係因此陷入僵化，但格蘭傑決定給父親空間和時間消化這個消息，並在這期間仍與父親保持聯繫，在經過幾個月的努力後，父親才逐漸放下成見，並接受女兒是AV女優這件事。

格蘭傑也坦言，「我不希望父親認為我這樣做是為了傷害他」，並表示自己已經多次向家人表明，自己真的很熱愛這份工作，如今她的父親不但放下了過往成見，更成為了她的專屬經紀人，還改善了讓原先關係疏離的父女倆，「雖然這樣說有點怪，但這幾乎就像色情片讓我和我父親，感情因此更加緊密地聯繫在一起」。

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