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    普廷與艾多根會面 克宮：土耳其將邀請烏俄談判

    克里姆林宮透露，土耳其總統艾多根（左）本週與俄羅斯總統普廷（右）會面時，可能會提出調解請求。（路透資料照）

    克里姆林宮透露，土耳其總統艾多根（左）本週與俄羅斯總統普廷（右）會面時，可能會提出調解請求。（路透資料照）

    2022/10/12 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將在當地時間週三出訪哈薩克，並與土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）會面。克里姆林宮本（12）日表示，俄國認為艾多根屆時將「正式地」提出調解請求，邀請烏克蘭與俄羅斯談判。

    《法新社》報導，克里姆林宮外交外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）對媒體表示，「土耳其人打算居中調解。如果要舉辦任何會談，最有可能會在他們的領土上，伊斯坦堡（Istanbul）或是安卡拉（Ankara）。」

    鄂夏柯夫也說，在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）與普廷會面期間，「艾多根可能會正式地提議某些事情」。

    《法新社》指出，與烏俄皆保持良好關係的土耳其，曾兩度出面協調烏俄談判，其中一次為今年3月份俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）的高層面對面會談。

    但在俄國單方面宣布併吞烏克蘭4州後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開表示，烏克蘭不會再與普廷進行任何談判。

    在談到澤倫斯基的這個主張時，鄂夏柯夫說，「我想告訴他，永遠不要提到永遠。」

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