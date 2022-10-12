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    稱北溪被國際恐怖主義破壞 普廷：願繼續供應歐盟天然氣

    俄羅斯總統普廷今日表示，如果歐盟想購入俄羅斯的天然氣，俄方也願意繼續供應。（法新社料照）

    俄羅斯總統普廷今日表示，如果歐盟想購入俄羅斯的天然氣，俄方也願意繼續供應。（法新社料照）

    2022/10/12 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕連接俄羅斯與德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）於9月底遭到「不明勢力」破壞，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（12）日對此表示，北溪管線是受毀於「國際恐怖主義」，普廷也另外指出，若是歐盟有購買意願，俄羅斯將繼續提供天然氣。

    綜合《法新社》俄羅斯《塔斯社》報導，普廷在一場能源論壇的談話中表示，「毫無疑問的，這樁國際恐怖主義行動的目的，是為了破壞整個歐陸的能源安全。」、

    普廷說，「很明顯誰將從中受益。其他供氣系統現在扮演了更重要的地緣政治角色。像是波蘭管線、亞馬爾-歐洲（Yamal-Europe）還有兩條在烏克蘭的管道，這些全是俄羅斯出資建造的。當然，美國現在就能以較高的價格供應能源。」

    普廷接著指出。俄國已準備好透過北溪管線未受損的部分，再次向歐洲供氣，「俄羅斯準備好交付了。球權在歐盟那裏。如果他們有意願，那就轉開開關，事情就是這麼簡單。」

    不過普廷也聲明，俄羅斯「不會供應能源給那些設下價格限制的國家」，而在談到價格上限時，普廷稱，「某些西方政客輕率的決策正在摧毀全球市場經濟，事實上對數十億人的福祉造成了威脅。」他又說，「一般階級的歐洲人正在受苦，大家就像中古時期那樣，開始囤積要過冬的柴火。」

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