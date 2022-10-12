為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭俄羅斯飛彈襲擊 烏克蘭敦促盟國提供軍事援助

    烏克蘭於週二（11日）遭受到俄羅斯從2月入侵以來最大規模的空中襲擊，造成19人死亡、100多人受傷，並導致該國各地斷電。（路透）

    烏克蘭於週二（11日）遭受到俄羅斯從2月入侵以來最大規模的空中襲擊，造成19人死亡、100多人受傷，並導致該國各地斷電。（路透）

    2022/10/12 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續延燒，近日俄羅斯對烏克蘭發射飛彈襲擊。對此，烏克蘭總統弗拉迪米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於當地時間週二（11日）在布魯塞爾舉行七大工業國組織峰會時，呼籲七大工業國組織（G7）給予援助提高防空能力。他也表示，預計週三（12日）G7將積極做出回應。

    根據《路透》報導，烏克蘭於週二（11日）遭受到俄羅斯從2月入侵以來最大規模的空中飛彈襲擊，造成19人死亡、100多人受傷，並導致該國各地斷電。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲七大工業國組織（G7）給予援助提高防空能力。G7是由美國、德國、法國、日本、英國、義大利、加拿大所組成，曾承諾「只要烏克蘭需要，會提供財政、人道主義、軍事、外交和法律上的支持。」

    由美國所領導約50個國家組成的聯盟烏克蘭國防聯絡小組將於當地時間週三（12日）在布魯塞爾北約國防部長會議期間舉行會議。澤倫斯基表示，「我期待我們的合作夥伴在防空和反飛彈防禦問題上有所進展，並對於我們在不同武器和彈藥上可以有新的緩助。」

    烏克蘭軍方在過去一個月已奪回重要領土。但烏克蘭於週二（11日）晚間表示，俄羅斯的飛彈襲擊已經破壞10多個城市，其中包括利沃夫（Lviv）、巴赫穆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）。該國各地空襲警報已連續發布兩天，烏克蘭武裝部隊表示，「過去24小時內，俄羅斯發動大規模飛彈襲擊，超過30枚巡航飛彈、7次空襲和25次砲擊。」

    烏克蘭國防部長奧列克西·列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，從美國運來的4個高機動火箭炮系統（HIMARS）發射器，其準確性和更遠的射程使烏克蘭能夠降低俄羅斯火砲的優勢，並助長烏克蘭反攻。他在推特上貼文，「HIMARS時代是烏克蘭的好時光，也是俄羅斯的壞時光。」德國國防部消息人士稱，烏克蘭週二（11日）收到德國提供的一套IRIS-T防空系統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍彈襲釀平民慘重傷亡 軍事專家：反而強化烏克蘭抵抗決心
    2022/10/12 09:22

    俄軍彈襲釀平民慘重傷亡 軍事專家：反而強化烏克蘭抵抗決心
    俄持續蠶食烏東 英相強森斥普廷如鱷魚「完全不能被信任」
    2022/05/27 19:53

    俄持續蠶食烏東 英相強森斥普廷如鱷魚「完全不能被信任」

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    拜登簽署最新援烏法案 再增1.2兆軍事、人道支援
    2022/05/21 19:49

    拜登簽署最新援烏法案 再增1.2兆軍事、人道支援
    不甩美歐嚴厲警告？ 專家曝中國高機率「援俄2大項目」
    2022/03/23 10:52

    不甩美歐嚴厲警告？ 專家曝中國高機率「援俄2大項目」

    串連高鐵與國道 仁武八德商圈透天夯
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播