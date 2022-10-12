遭俄羅斯飛彈襲擊 烏克蘭敦促盟國提供軍事援助

烏克蘭於週二（11日）遭受到俄羅斯從2月入侵以來最大規模的空中襲擊，造成19人死亡、100多人受傷，並導致該國各地斷電。（路透）

2022/10/12 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續延燒，近日俄羅斯對烏克蘭發射飛彈襲擊。對此，烏克蘭總統弗拉迪米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於當地時間週二（11日）在布魯塞爾舉行七大工業國組織峰會時，呼籲七大工業國組織（G7）給予援助提高防空能力。他也表示，預計週三（12日）G7將積極做出回應。

根據《路透》報導，烏克蘭於週二（11日）遭受到俄羅斯從2月入侵以來最大規模的空中飛彈襲擊，造成19人死亡、100多人受傷，並導致該國各地斷電。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲七大工業國組織（G7）給予援助提高防空能力。G7是由美國、德國、法國、日本、英國、義大利、加拿大所組成，曾承諾「只要烏克蘭需要，會提供財政、人道主義、軍事、外交和法律上的支持。」

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由美國所領導約50個國家組成的聯盟烏克蘭國防聯絡小組將於當地時間週三（12日）在布魯塞爾北約國防部長會議期間舉行會議。澤倫斯基表示，「我期待我們的合作夥伴在防空和反飛彈防禦問題上有所進展，並對於我們在不同武器和彈藥上可以有新的緩助。」

烏克蘭軍方在過去一個月已奪回重要領土。但烏克蘭於週二（11日）晚間表示，俄羅斯的飛彈襲擊已經破壞10多個城市，其中包括利沃夫（Lviv）、巴赫穆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）。該國各地空襲警報已連續發布兩天，烏克蘭武裝部隊表示，「過去24小時內，俄羅斯發動大規模飛彈襲擊，超過30枚巡航飛彈、7次空襲和25次砲擊。」

烏克蘭國防部長奧列克西·列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，從美國運來的4個高機動火箭炮系統（HIMARS）發射器，其準確性和更遠的射程使烏克蘭能夠降低俄羅斯火砲的優勢，並助長烏克蘭反攻。他在推特上貼文，「HIMARS時代是烏克蘭的好時光，也是俄羅斯的壞時光。」德國國防部消息人士稱，烏克蘭週二（11日）收到德國提供的一套IRIS-T防空系統。

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