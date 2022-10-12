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    俄軍彈襲釀平民慘重傷亡 軍事專家：反而強化烏克蘭抵抗決心

    英國皇家三軍聯合國防研究所前所長克拉克指出，俄軍帶給烏克蘭平民更多苦難，但這將加強烏克蘭人的決心。圖為基輔市區10日遭俄羅斯飛彈攻擊。（路透）

    英國皇家三軍聯合國防研究所前所長克拉克指出，俄軍帶給烏克蘭平民更多苦難，但這將加強烏克蘭人的決心。圖為基輔市區10日遭俄羅斯飛彈攻擊。（路透）

    2022/10/12 09:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日朝烏克蘭各大城市發射大批飛彈及自殺無人機，雖然烏克蘭已有攔截部分飛彈及無人機，但俄軍攻擊仍造成烏克蘭民眾傷亡。前英國駐烏克蘭大使史密斯（Simon Smith）認為，俄軍彈襲烏克蘭平民區是俄羅斯領導人的「絕望行為」；英國皇家三軍聯合國防研究所前所長克拉克（Michael Clarke）指出，俄軍將帶給烏克蘭平民更多苦難，但這將加強烏克蘭人的決心。

    根據《美聯社》報導，史密斯表示，俄羅斯以飛彈襲擊平民區是對於生理及心理上的恐嚇，卻也是俄羅斯領導人的絕望表現。而10日的攻擊並沒有改變烏俄戰爭的遊戲規則，史密斯指出，若普廷知道在烏克蘭部署數十萬武裝部隊將是個巨大損失，此問題出自於俄軍指揮不力、裝備簡陋，那麼普廷就會尋找從遠距離攻擊烏克蘭的方法，支持烏克蘭的西方盟友必須考慮如何幫助烏克蘭抵禦這種攻擊。

    戰略風險諮詢公司「Sibylline」執行長克朗普（Justin Crump）表示，俄羅斯正試圖壓垮烏克蘭的防空系統，俄羅斯在整場戰爭中都試圖這麼做，但從未達到如此規模，烏克蘭可能向西方盟友要求更多防空飛彈支援。

    英國皇家三軍聯合國防研究所前所長克拉克認為，俄軍10日的攻擊雖然殘酷，但可能不會是戰爭轉捩點，因為在某種程度上，這已是俄羅斯人能做的最嚴重的事，他們能做的就只是給烏克蘭平民帶來更多苦難，這將會強化烏克蘭人的抵抗決心，俄軍地面部隊仍然會持續敗退。

    英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究員卡沙爾（Sidharth Kaushal）指出，總體而言，俄羅斯雖然使用蘇聯時期軍武，但仍有能力對烏克蘭造成嚴重破壞，俄羅斯飛彈的性能與準確性還是不錯，預計烏克蘭的部分關鍵基礎設施將可能被摧毀。

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