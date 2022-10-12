布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

布拉格動物園11日證實，來自台北市立動物園的雌性穿山甲懷孕。（中央社，圖取自facebook.com/zoopraha）

2022/10/12 09:29

〔中央社〕布拉格動物園今天證實，來自台北市立動物園的雌性穿山甲懷孕，如果順利生產將是歐洲第一次成功繁殖穿山甲。

布拉格動物園表示，今年4月與雄性穿山甲「果寶」一起入住的雌性穿山甲「潤喉糖」，經超音波檢查證實懷孕，預產期是12月中到明年1月中。

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布拉格動物園園長波貝克（Miroslav Bobek）表示，穿山甲懷孕對園方是一大鼓舞， 如果順利生產將是第一隻在歐洲出生的穿山甲寶寶，「那會是很棒的耶誕禮物」。

由台北市立動物園借殖的潤喉糖和果寶，經檢疫後5月中開放民眾參觀，園方先將兩隻分開飼養，1個月後才讓牠們聚在一起，沒想到兩隻立即進行交配。

園方還設計了特殊支架，方便保育員在潤喉糖進食時進行超音波檢查和採血，8月第一次檢查時還沒懷孕，最近檢查終於確定懷孕。

2020年1月，捷克首都布拉格與台北締結為姊妹市，從此全力推動台北動物園穿山甲的借殖計劃，這對穿山甲可說是兩市友誼的象徵。

曾兩度訪台的布拉格市長賀瑞普（Zden?k H?ib）對城市外交用這樣的方式開花結果感到欣慰，「可見這對穿山甲在布拉格動物園過得很好、享有浪漫的生活環境」。

他說，現在能做的就是祝福牠們順利生出下一代。

半年前，潤喉糖和果寶剛住進布拉格新家時，台北市立動物園發言人曹先紹接受中央社記者訪問時已指出，潤喉糖4歲多，年齡正好是稱職的媽媽；果寶是幼齒的男生，期盼布拉格動物園繁殖成功。

布拉格是德國萊比錫（Leipzig）後，第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。全世界最古老的動物園維也納美泉宮動物園（Tiergarten Schonbrunn）也對飼養穿山甲表示興趣。

曹先紹表示，台北市立動物園的長遠目標是在歐洲的動物園建立穿山甲的繁殖族群。

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