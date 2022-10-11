普廷漸失民心！ 英情報首長：俄軍補給和彈藥即將耗盡

英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明。（取自GCHQ官網）

2022/10/11 17:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）指出，俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的物資和彈藥即將耗盡，此外，俄羅斯總統普廷在入侵烏克蘭戰爭中犯下戰略錯誤的一大原因，在於領導層內部無人可以制衡。而俄國民眾也逐漸看出普廷「嚴重誤判」當前局勢。

佛萊明11日將參加皇家國防安全聯合軍種研究所的年度安全講座，根據英國《衛報》預先取得的講稿摘錄，他將指出俄軍補給和彈藥即將耗盡，更指普廷在2個主要的軍事行動中失敗，俄軍的打擊只擊中了「烏克蘭國防堅強的大牆」，導致莫斯科的戰果正在逆轉。

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佛萊明特別提到，普廷在9月下旬發出的「局部動員令」，動員囚犯、沒有經驗的人就說明了是「絕望的情況」，直言普廷採取「高風險戰略」，儘管已證實其判斷失誤，卻在領導圈內「幾乎沒有遇到有效的挑戰」。

佛萊明指出，俄軍接連的敗退不僅讓軍心潰散，也讓俄羅斯民眾越來越意識到普廷誤判俄烏局勢的嚴重程度。

他表示，俄國民眾正在「逃離徵兵」，他們已經知道自己獲得現代科技與外部資訊，將會被嚴重限制，他們正在感受他（普廷）選擇的戰爭所帶來的可怕代價。

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