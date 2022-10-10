為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    線上會議出現女子亂入親吻 中國院士遭學校調查

    中國科學院院士方岱寧參加線上會議時，鏡頭裡突然出現一名女子，對著方岱寧臉頰連親3下。（圖截自推特）

    中國科學院院士方岱寧參加線上會議時，鏡頭裡突然出現一名女子，對著方岱寧臉頰連親3下。（圖截自推特）

    2022/10/10 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕64歲的中國科學院院士、北京理工大學前副校長方岱寧日前參加線上會議時，鏡頭裡突然出現一名女子，對著方岱寧臉頰連親3下，但女子似乎沒有注意到自己的行為全被鏡頭紀錄下來。

    根據《聯合早報》報導，親吻影片傳出後，旋即在中國社交平台引起熱議，有網友找到女子的真實身份，據傳她今年30多歲，目前在北京理工大學擔任博士後研究員，而從女子的博士論文可見，她應該已婚。

    網友紛紛笑稱「方岱寧老師是被動的無辜的。」、「可能是學術崇拜吧！」、「要是我在現場能聽到這麼精彩絕倫的報告，也會忍不住衝上去親兩口的，以表示我的敬意。」

    隨著輿論發酵，北京理工大學也在本月10號於微博發出聲明，表示校方對此事高度關注，將會對影片內容進行調查，以回應社會關切。

    根據北京理工大學官網介紹，方岱寧為中國材料與結構力學領域的專家，曾經在清華大學、北京大學、北京理工大學擔任教職，2013年當選為中國科學院院士，2022年當選為美國國家工程院外籍院士。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國大使館又被台灣國慶布條包圍 印度執政黨幹部：我又來了！
    2022/10/10 16:52

    中國大使館又被台灣國慶布條包圍 印度執政黨幹部：我又來了！
    好大官威！公務員羞辱加油站員工「撿破爛」 中國夫妻犯眾怒
    2022/10/09 23:37

    好大官威！公務員羞辱加油站員工「撿破爛」 中國夫妻犯眾怒

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    上海11區核酸檢測 迪士尼暫停部分巡遊及演出
    2022/10/09 14:12

    上海11區核酸檢測 迪士尼暫停部分巡遊及演出
    影片曝光！騎車老人亂入習近平歡送現場 來回2趟享受沿路歡呼
    2022/04/27 16:29

    影片曝光！騎車老人亂入習近平歡送現場 來回2趟享受沿路歡呼
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播