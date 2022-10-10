線上會議出現女子亂入親吻 中國院士遭學校調查
2022/10/10 18:34
〔即時新聞／綜合報導〕64歲的中國科學院院士、北京理工大學前副校長方岱寧日前參加線上會議時，鏡頭裡突然出現一名女子，對著方岱寧臉頰連親3下，但女子似乎沒有注意到自己的行為全被鏡頭紀錄下來。
根據《聯合早報》報導，親吻影片傳出後，旋即在中國社交平台引起熱議，有網友找到女子的真實身份，據傳她今年30多歲，目前在北京理工大學擔任博士後研究員，而從女子的博士論文可見，她應該已婚。
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網友紛紛笑稱「方岱寧老師是被動的無辜的。」、「可能是學術崇拜吧！」、「要是我在現場能聽到這麼精彩絕倫的報告，也會忍不住衝上去親兩口的，以表示我的敬意。」
隨著輿論發酵，北京理工大學也在本月10號於微博發出聲明，表示校方對此事高度關注，將會對影片內容進行調查，以回應社會關切。
根據北京理工大學官網介紹，方岱寧為中國材料與結構力學領域的專家，曾經在清華大學、北京大學、北京理工大學擔任教職，2013年當選為中國科學院院士，2022年當選為美國國家工程院外籍院士。
北京理工大学教授、中科院院士、美国国家工程院外籍院士方岱宁，在视频会议的时候被自家的博士后抱着狂亲，被摄像头全程录制了下来—— pic.twitter.com/qmw5Olzzjf— 立党喜迎二十大 （@lidangzzz） October 9, 2022