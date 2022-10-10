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    海地境內動盪不安 聯合國考慮部署部隊因應

    聯合國秘書長古特雷斯表示，海地正面臨霍亂爆發、安全急劇惡化，國家陷入癱瘓的人道危機中。（歐洲新聞圖片社）

    聯合國秘書長古特雷斯表示，海地正面臨霍亂爆發、安全急劇惡化，國家陷入癱瘓的人道危機中。（歐洲新聞圖片社）

    2022/10/10 14:47

    〔即時新聞／綜合報導〕海地總統亨利（Ariel Henry）於本月7日請求國際幫助解決境內幫派動亂，日前《美聯社》收到消息，聯合國秘書長遞交一封信，請安理會評估在海地布署部隊，協助解決海地國內動盪，聯合國安理會目前正評估是否派出軍隊。

    根據《美聯社》報導，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）請聯合國安理會評估，是否有派出軍隊前往海地的需求。古特雷斯表示，海地境內狀況是一個緊迫的問題，它正面臨霍亂爆發、安全狀況急劇惡化，國家陷入癱瘓的人道危機中。

    依據《美聯社》所收到的信件內容，安理會派出部隊主要目的是協助海地平穩幫派動亂，保障國內基礎設施，確保水、燃料、醫療用品等民生物資流通。此外，古特雷斯也可能會動用更多聯合國資源來支持停火或人道安排。信中也建議安理會可以決定加強聯合國駐海地綜合辦事處的警力，並呼籲會員國為當地人手不足且缺乏裝備的警察提供額外設備和培訓。

    海地目前正面臨國內幫派暴動、霍亂爆發、民生用品短缺等嚴重問題。為了抗議政府取消燃料補貼，海地幫派於上個月控制境內油庫，燃料短缺導致價格飆高，引發國內多項民生用品無法供給，加油站、銀行、許多商家都被迫關閉，無法營業。美國衛斯理大學（Wesleyan University）社會學家杜佩 （Alex Dupuy）說：「海地現在完全處於混亂之中，幫派份子基本上可以為所欲為，因為警察無法控制他們。」

    美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，美國正在考慮建立人道走廊，而大使館已請美國公民離開海地。

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