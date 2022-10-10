菲律賓能源部長：明年電力供應「艱難」

菲律賓能源部長拉斐爾·洛蒂拉Raphael Lotilla在馬尼拉的一個油庫進行設施檢查。（路透檔案照）

2022/10/10 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓長年受到電力供應不穩及電價昂貴的影響，而化石燃料不足也加劇電力供應短缺的問題。菲律賓能源部長拉斐爾·洛蒂拉（Raphael Lotilla）週一（10日）表示，該國2023年的電力供應可能很艱難，部分水電站預測將無法供電。

根據《路透》報導，菲律賓能源部長拉斐爾·洛蒂拉（Raphael Lotilla）於10日表示，該國明年（2023年）的供電情況可能很艱難，並且預測部分水電站將無法正常供電。他在菲律賓經濟記者協會組織的一個論壇上表示，鼓勵使用更多可再生能源，有助於緩解高油價的影響。

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菲律賓雖然在今年下半年有足夠的電力供應，但洛蒂拉不排除「黃色警報」，將儲備電力以備不時之需。當發布「黃色警報」時，該國可能為此停電。

菲律賓原本依賴化石燃料發電，但近年來政策轉變，不再新建燃煤電廠，將轉而推動再生能源發電，而洛蒂拉正在尋求擴大可再生能源的供應。他表示，「2023年的情況有點困難，尤其在夏季，預測會有幾個黃色警報，且2023年可能會出現紅色警報。」當供應不足以滿足需求時，就會發出紅色警報。

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