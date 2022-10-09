影片曝光！墨西哥校園集體中毒事件 57名中學生癱軟送醫

墨西哥南部恰帕斯州7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，有家長抱著全身癱軟學生就醫。（取自推特）

2022/10/09 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，57名學生突然出現頭痛、胃痛等不適症狀，甚至還有人因此引發癲癇、昏倒等而被送醫，中毒案一度傳出為有心人士對學生下古柯鹼，因相關單位仍查不出原因，引發家長到校抗議。

綜合外媒報導，墨西哥社會保障研究所（Mexican Social Security Institute）表示，57名學生全都被送醫，他們年齡約在13至15歲，經醫生診斷都出現中毒症狀，1名學生因情況特殊已轉往該州首府醫院，其餘學生情況穩定。

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從社群媒體流傳相關影片顯示，許多家長抱著全身癱軟學生們來就醫，中毒學生擠滿醫院走廊，場面一度混亂。因該中學所在恰帕斯州已連兩週發生3起學校中毒案，加上當地媒體報導，國中中毒案疑似為古柯鹼被摻入飲用水等有關，該起事件引發關注，家長也氣憤不已。

當地州檢察官辦公室昨表示，已經進行15次檢驗結果都呈現陰性。相關單位仍查不出中毒原因，家長們昨齊聚該校抗議，有家長則稱，他們將檢體送到其他私人實驗室，確實呈現古柯鹼陽性反應。當局僅稱，將持續進行檢測。

Más de 110 Jóvenes estudiantes en Bochil, Chiapas entran en estado de coma. Dieron positivo por cocaína. Fueron intoxicados por medio de los alimentos en la cafetería.



¡Situación Lamentable! pic.twitter.com/iOFI30fEdY — Tabasco Al Minuto （@Tabalminutomx） October 8, 2022

墨西哥南部恰帕斯州7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，有家長出示學生古柯鹼陽性報告。（取自推特）

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