為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！墨西哥校園集體中毒事件 57名中學生癱軟送醫

    墨西哥南部恰帕斯州7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，有家長抱著全身癱軟學生就醫。（取自推特）

    墨西哥南部恰帕斯州7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，有家長抱著全身癱軟學生就醫。（取自推特）

    2022/10/09 12:26

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，57名學生突然出現頭痛、胃痛等不適症狀，甚至還有人因此引發癲癇、昏倒等而被送醫，中毒案一度傳出為有心人士對學生下古柯鹼，因相關單位仍查不出原因，引發家長到校抗議。

    綜合外媒報導，墨西哥社會保障研究所（Mexican Social Security Institute）表示，57名學生全都被送醫，他們年齡約在13至15歲，經醫生診斷都出現中毒症狀，1名學生因情況特殊已轉往該州首府醫院，其餘學生情況穩定。

    從社群媒體流傳相關影片顯示，許多家長抱著全身癱軟學生們來就醫，中毒學生擠滿醫院走廊，場面一度混亂。因該中學所在恰帕斯州已連兩週發生3起學校中毒案，加上當地媒體報導，國中中毒案疑似為古柯鹼被摻入飲用水等有關，該起事件引發關注，家長也氣憤不已。

    當地州檢察官辦公室昨表示，已經進行15次檢驗結果都呈現陰性。相關單位仍查不出中毒原因，家長們昨齊聚該校抗議，有家長則稱，他們將檢體送到其他私人實驗室，確實呈現古柯鹼陽性反應。當局僅稱，將持續進行檢測。

    墨西哥南部恰帕斯州7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，有家長出示學生古柯鹼陽性報告。（取自推特）

    墨西哥南部恰帕斯州7日1所鄉村國中（Juana de Asbaje）發生中毒案，有家長出示學生古柯鹼陽性報告。（取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    地震前兆？墨西哥漁民捕獲超巨大「地震魚」引民眾憂心
    2022/10/08 10:47

    地震前兆？墨西哥漁民捕獲超巨大「地震魚」引民眾憂心
    墨西哥爆持槍歹徒血洗市政廳 含市長等至少18人死亡
    2022/10/06 13:41

    墨西哥爆持槍歹徒血洗市政廳 含市長等至少18人死亡

    3都豪宅聚落大比拚
    墨西哥再遭強震襲擊 凌晨1時許規模6.8地震至少1死
    2022/09/22 16:30

    墨西哥再遭強震襲擊 凌晨1時許規模6.8地震至少1死
    又是919！墨西哥發生7.6強震 多國海嘯警戒
    2022/09/20 07:12

    又是919！墨西哥發生7.6強震 多國海嘯警戒
    惡鄰居嫌吵拿「毒餅乾」毒狗 2歲女童不幸誤食慘死
    2022/02/09 21:07

    惡鄰居嫌吵拿「毒餅乾」毒狗 2歲女童不幸誤食慘死
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播