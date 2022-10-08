南韓執政黨質疑「諷尹錫悅圖抄襲」 反遭英國作家打臉︰巧合而已

南韓執政黨國民力量質疑「尹錫悅列車」（左）涉嫌抄襲英國插畫作家布萊特2019年的作品（右），不料卻反遭該名插畫作家出面打臉反駁。（圖擷取自@hyunsuinseoul、@iampaulkerry推特，本報合成）

2022/10/08 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前南韓有高中生因繪製1幅名為「尹錫悅列車」的諷刺漫畫，而遭到政府相關單位警告，甚至還被該國執政黨質疑該名學生涉嫌抄襲英國插畫家的作品，不過卻反遭該名插畫家本人出面打臉駁斥抄襲之說，並對學生關懷政治感到讚賞，還認為是該國政府過度干涉民眾表達言論自由。

綜合韓媒報導，近期在南韓鬧得沸沸揚揚的諷刺漫畫「尹錫悅列車」，原作者為1名就讀全南藝術高中的朴姓學生，他的這幅作品因為在南韓國高中生漫畫選拔比賽獲得「金獎」的殊榮，而被帶至「富川國際漫畫節」做展出，然而展出後卻因該作帶有濃厚政治諷刺意味，而遭到南韓文化體育觀光部警告，甚至揚言撤除聯名贊助。

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不僅文化體育觀光部發聲警告，連南韓執政黨國民力量也出聲發表看法，質疑這名高中生的畫作「涉嫌抄襲」，認為該作與英國插畫作家布萊特（Steve Bright）在2019年投稿到《太陽報》諷刺時任英國首相強森的畫作非常相似。

對此，長年旅居首爾的英國記者拉希德（Raphael Rashid）則透過電子郵件，將整起事發經過寫下並寄給布萊特，還詢問道他對這幅畫作的想法，而布萊特的回覆則表示，該名高中生的畫作並沒有出現任何抄襲之處，「這名學生沒有以任何方式抄襲或剽竊我的作品，很明顯的，任何相似之處都僅是巧合、絕非故意，而且這種巧合其實還蠻常在諷刺漫畫界出現」。

同時布萊特還大力讚賞，這名高中生主動去關懷政治、了解時事的態度，並認為他具有相當優秀的繪畫天賦與技巧，應該多多受到表揚與鼓勵。除此之外，布萊特也指出這起事件的最大的問題，反而是南韓政府本身，已經明顯過度干涉國民表達不同政治意現的自由。

President Yoon Suk-yeol's administration is already attacking freedom of the press. Now they are after freedom of expression. https://t.co/Um7wXd6kfK — Raphael Rashid （@koryodynasty） October 4, 2022

제가 브라이트 만화 작가를 인터뷰한 결과, 해당 고등학생의 작품은 절대 표절작이 아니고 오히려 상당한 실력을 갖춘 뛰어난 학생이라고 극찬했습니다. 위에 브라이트 작가의 답변 메일 전문을 첨부합니다. — Raphael Rashid （@koryodynasty） October 6, 2022

Ministry is now claiming that the drawing is plagiarized from the Sun cartoon below, but Thomas parodies are not a unique idea and the point of the cartoon is totally different （the people being run down are his rivals within the Conservative party; Trump, Corbyn are adding fuel） pic.twitter.com/HKobgdUBdJ — Paul Kerry （@iampaulkerry） October 5, 2022

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