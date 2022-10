南韓執政黨質疑「諷尹錫悅圖抄襲」 反遭英國作家打臉︰巧合而已

2022/10/08 18:35

〔即時新聞/綜合報導〕日前南韓有高中生因繪製1幅名為「尹錫悅列車」的諷刺漫畫,而遭到政府相關單位警告,甚至還被該國執政黨質疑該名學生涉嫌抄襲英國插畫家的作品,不過卻反遭該名插畫家本人出面打臉駁斥抄襲之說,並對學生關懷政治感到讚賞,還認為是該國政府過度干涉民眾表達言論自由。

綜合韓媒報導,近期在南韓鬧得沸沸揚揚的諷刺漫畫「尹錫悅列車」,原作者為1名就讀全南藝術高中的朴姓學生,他的這幅作品因為在南韓國高中生漫畫選拔比賽獲得「金獎」的殊榮,而被帶至「富川國際漫畫節」做展出,然而展出後卻因該作帶有濃厚政治諷刺意味,而遭到南韓文化體育觀光部警告,甚至揚言撤除聯名贊助。

不僅文化體育觀光部發聲警告,連南韓執政黨國民力量也出聲發表看法,質疑這名高中生的畫作「涉嫌抄襲」,認為該作與英國插畫作家布萊特(Steve Bright)在2019年投稿到《太陽報》諷刺時任英國首相強森的畫作非常相似。

對此,長年旅居首爾的英國記者拉希德(Raphael Rashid)則透過電子郵件,將整起事發經過寫下並寄給布萊特,還詢問道他對這幅畫作的想法,而布萊特的回覆則表示,該名高中生的畫作並沒有出現任何抄襲之處,「這名學生沒有以任何方式抄襲或剽竊我的作品,很明顯的,任何相似之處都僅是巧合、絕非故意,而且這種巧合其實還蠻常在諷刺漫畫界出現」。

同時布萊特還大力讚賞,這名高中生主動去關懷政治、了解時事的態度,並認為他具有相當優秀的繪畫天賦與技巧,應該多多受到表揚與鼓勵。除此之外,布萊特也指出這起事件的最大的問題,反而是南韓政府本身,已經明顯過度干涉國民表達不同政治意現的自由。

President Yoon Suk-yeol's administration is already attacking freedom of the press. Now they are after freedom of expression. https://t.co/Um7wXd6kfK

Ministry is now claiming that the drawing is plagiarized from the Sun cartoon below, but Thomas parodies are not a unique idea and the point of the cartoon is totally different (the people being run down are his rivals within the Conservative party; Trump, Corbyn are adding fuel) pic.twitter.com/HKobgdUBdJ