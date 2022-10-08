南韓執政黨質疑「諷尹錫悅圖抄襲」 反遭英國作家打臉︰巧合而已
南韓執政黨國民力量質疑「尹錫悅列車」（左）涉嫌抄襲英國插畫作家布萊特2019年的作品（右），不料卻反遭該名插畫作家出面打臉反駁。（圖擷取自@hyunsuinseoul、@iampaulkerry推特，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕日前南韓有高中生因繪製1幅名為「尹錫悅列車」的諷刺漫畫，而遭到政府相關單位警告，甚至還被該國執政黨質疑該名學生涉嫌抄襲英國插畫家的作品，不過卻反遭該名插畫家本人出面打臉駁斥抄襲之說，並對學生關懷政治感到讚賞，還認為是該國政府過度干涉民眾表達言論自由。
綜合韓媒報導，近期在南韓鬧得沸沸揚揚的諷刺漫畫「尹錫悅列車」，原作者為1名就讀全南藝術高中的朴姓學生，他的這幅作品因為在南韓國高中生漫畫選拔比賽獲得「金獎」的殊榮，而被帶至「富川國際漫畫節」做展出，然而展出後卻因該作帶有濃厚政治諷刺意味，而遭到南韓文化體育觀光部警告，甚至揚言撤除聯名贊助。
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不僅文化體育觀光部發聲警告，連南韓執政黨國民力量也出聲發表看法，質疑這名高中生的畫作「涉嫌抄襲」，認為該作與英國插畫作家布萊特（Steve Bright）在2019年投稿到《太陽報》諷刺時任英國首相強森的畫作非常相似。
對此，長年旅居首爾的英國記者拉希德（Raphael Rashid）則透過電子郵件，將整起事發經過寫下並寄給布萊特，還詢問道他對這幅畫作的想法，而布萊特的回覆則表示，該名高中生的畫作並沒有出現任何抄襲之處，「這名學生沒有以任何方式抄襲或剽竊我的作品，很明顯的，任何相似之處都僅是巧合、絕非故意，而且這種巧合其實還蠻常在諷刺漫畫界出現」。
同時布萊特還大力讚賞，這名高中生主動去關懷政治、了解時事的態度，並認為他具有相當優秀的繪畫天賦與技巧，應該多多受到表揚與鼓勵。除此之外，布萊特也指出這起事件的最大的問題，反而是南韓政府本身，已經明顯過度干涉國民表達不同政治意現的自由。
President Yoon Suk-yeol's administration is already attacking freedom of the press. Now they are after freedom of expression. https://t.co/Um7wXd6kfK— Raphael Rashid （@koryodynasty） October 4, 2022
제가 브라이트 만화 작가를 인터뷰한 결과, 해당 고등학생의 작품은 절대 표절작이 아니고 오히려 상당한 실력을 갖춘 뛰어난 학생이라고 극찬했습니다. 위에 브라이트 작가의 답변 메일 전문을 첨부합니다.— Raphael Rashid （@koryodynasty） October 6, 2022
Ministry is now claiming that the drawing is plagiarized from the Sun cartoon below, but Thomas parodies are not a unique idea and the point of the cartoon is totally different （the people being run down are his rivals within the Conservative party; Trump, Corbyn are adding fuel） pic.twitter.com/HKobgdUBdJ— Paul Kerry （@iampaulkerry） October 5, 2022