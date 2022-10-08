尼加拉瓜正副總統被控涉侵犯人權 阿根廷將展開司法調查

根據人權組織調查，奧蒂嘉政府一直在迫害政治對手，並且會利用法院指控對手家人從事犯罪活動。（美聯社）

2022/10/08 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜總統丹尼爾·奧蒂嘉（Daniel Ortega）和副總統羅薩里奧·牟利羅（Rosario Murillo），近來面臨觸犯危害人類罪的指控。因奧蒂嘉被指控侵害人權、長期拘留民眾、以及濫權攻擊政敵，恐面臨阿根廷法院的調查。

據《美聯社》 報導，阿根廷一名法官正對尼加拉瓜總統奧蒂嘉和副總統牟利羅展開刑事調查，以確定他們是否要對危害人類罪的罪名負責。

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由於2018年4月尼加拉瓜發生大規模抗議後，有不少民眾遭拘留甚至被判處長期監禁，導致此後有成千上萬的尼加拉瓜人逃離了自己的國家。根據人權組織調查，奧蒂嘉政府一直在迫害政治對手，並且會利用法院指控他們家人從事犯罪活動，藉以打壓對手。

阿根廷之所以對奧蒂嘉展開調查，是因為阿根廷律師達里奧·理查特（Darío Richarte）和迭戈·皮羅塔（Diego Pirota）所提出的控訴，兩人針對馬塔加爾帕主教羅蘭多·阿爾瓦雷斯（Rolando Álvarez）疑似遭到尼加拉瓜政府軟禁以及奧蒂嘉濫用職權進行控訴，外界目前對阿爾瓦雷斯的健康狀況所知甚少。

由於阿根廷憲法承認普遍管轄權原則，因此阿根廷的司法機構有權調查在其他國家發生的侵犯人權行為。這也不是阿根廷第一次使用普遍管轄權調查他國，先前阿根廷法院也針對緬甸羅興亞人侵犯人權的指控進行調查。

針對奧蒂嘉政府濫用職權的調查，將由美洲人權委員會、聯合國人權理事會、國際特赦組織、法律和社會研究中心（阿根廷非政府組織）、尼加拉瓜人權中心進行審理。

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