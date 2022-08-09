南韓開打Evusheld 將武肺抗體直接注入體內

Evusheld透過連續進行兩次肌肉注射，直接向身體提供抗體。它立即鎖定並中和病毒，一開始就防止病毒進入細胞並導致感染。（美聯社）

2022/08/09 17:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓9日通報新增14萬9897例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，創下118天以來的新高，而Omicron病毒亞變種BA.5的檢出率更高達76.3%。另外，用於預防武漢肺炎的抗體注射劑「Evusheld」8日在南韓開始接種。

南韓《東亞日報》報導，與幫助身體自行生成抗體的疫苗不同，Evusheld是將完整的武肺病毒抗體直接注入身體，主要對象鎖定於那些是即使注射現有疫苗，也很難形成抗體，或正在進行免疫抑制治療的血癌患者、器官移植患者等。

請繼續往下閱讀...

由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）開發的Evusheld（前稱AZD7442），由兩種單株抗體（tixagevimab及cilgavimab）所組成，這些抗體與病毒的刺突蛋白結合，阻止病毒進入身體細胞並引起感染。Evusheld雞尾酒療法已獲證實，對於沒有染疫的民眾有預防作用，也顯示若在起初出現症狀的一週內服用，可拯救性命並預防重症。

值得一提的是，Evusheld可以幫助無法僅透過接種疫苗對病毒產生足夠免疫反應的人群，例如癌症患者和一些老年人，在體內形成預防Covid-19的長效抗體。

AZ指出，施打單劑Evusheld可產生最高12個月的保護力，而在第1期臨床試驗中，該抗體表現出至少9個月的高中和抗體效價。

《東亞日報》報導稱，美國食品藥物管理局（FDA）驗證的臨床試驗結果顯示，注射Evusheld之後感染概率降低93%，重症及死亡機率降低50%。對於BA.5變異株，效果也將保持不變。

不同於疫苗訓練身體的免疫系統，以便在未來感染時對病毒作出反應，Evusheld透過連續進行2次肌肉注射，直接向身體提供抗體。它立即鎖定並中和病毒，一開始就防止病毒進入細胞並導致感染。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法