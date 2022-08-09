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    俄烏最新戰況！ 英國防部：俄持續兵力不足 30天只推進10公里

    俄軍兵力持續不足，導致推進速度緩慢。（路透）

    俄軍兵力持續不足，導致推進速度緩慢。（路透）

    2022/08/09 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，目前雙方戰況陷入膠著，兩方互有攻防戰，英國國防部公布最新戰況，指出俄羅斯目前集中防禦烏克蘭南部區域，同時對俄羅斯東部區域持續發動攻擊。

    英國國防部在官方推特PO文表示，俄羅斯集中軍力加強在烏克蘭南部的防禦，但也繼續對頓內茨克州發動攻勢，在過去的30天內，俄軍對巴赫穆特（Bakhmut）的攻勢是最成功的行動，但在這段期間他們只推進了10公里。

    俄軍目前正嘗試推進頓巴斯的其他地區，俄羅斯軍隊推進的速度比他們預期的還要少許多，因為俄軍雖然持續以火砲攻擊烏軍陣地，但卻沒有足夠的士兵確保大幅度的推進行動。

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