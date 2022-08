俄烏最新戰況！ 英國防部：俄持續兵力不足 30天只推進10公里

2022/08/09 16:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,目前雙方戰況陷入膠著,兩方互有攻防戰,英國國防部公布最新戰況,指出俄羅斯目前集中防禦烏克蘭南部區域,同時對俄羅斯東部區域持續發動攻擊。

英國國防部在官方推特PO文表示,俄羅斯集中軍力加強在烏克蘭南部的防禦,但也繼續對頓內茨克州發動攻勢,在過去的30天內,俄軍對巴赫穆特(Bakhmut)的攻勢是最成功的行動,但在這段期間他們只推進了10公里。

俄軍目前正嘗試推進頓巴斯的其他地區,俄羅斯軍隊推進的速度比他們預期的還要少許多,因為俄軍雖然持續以火砲攻擊烏軍陣地,但卻沒有足夠的士兵確保大幅度的推進行動。

