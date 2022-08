烏國安局逮捕1600名叛徒 還阻止國防部長被暗殺

2022/08/09 14:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,少數烏克蘭人選擇與侵略者站在同一陣線,對付自己的同胞,有消息指出烏克蘭國家安全局破獲一起暗殺計畫,親俄份子與俄羅斯特務計畫暗殺烏克蘭國防部長、情報單位負責人與政治活動者。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)在推特PO出一段影片,可以看到影片一開始烏克蘭國安局人員衝向2名嫌疑犯,並將他們壓制在地,格拉申科在推文中表示「烏克蘭安全部門阻止俄羅斯軍情局的特務與親俄份子暗殺國防部長、情報單位負責人與政治活動者,他們被承諾只要事成就可以得到10至15萬美金(約台幣29萬至44萬)的酬勞。」

烏克蘭軍聞網站《MIL.IN.UA》也報導,自開戰以來烏克蘭國家安全局已經逮捕了1600名通俄份子,他們被金錢誘惑執行敵後破壞行動與組織滲透行為。

⚡️Ukrainian security service was able to prevent murders of Defense Minister @oleksiireznikov, head of @DI_Ukraine Kyrylo Budanov and a famous activist by employees of Russian military intelligence.



They were promised $100-150K for each murder.



Source: Security Service of ???????? pic.twitter.com/xOhZs3OQ3I