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    烏國安局逮捕1600名叛徒 還阻止國防部長被暗殺

    烏克蘭國安局逮捕2名嫌犯。（圖擷取自推特）

    烏克蘭國安局逮捕2名嫌犯。（圖擷取自推特）

    2022/08/09 14:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，少數烏克蘭人選擇與侵略者站在同一陣線，對付自己的同胞，有消息指出烏克蘭國家安全局破獲一起暗殺計畫，親俄份子與俄羅斯特務計畫暗殺烏克蘭國防部長、情報單位負責人與政治活動者。

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特PO出一段影片，可以看到影片一開始烏克蘭國安局人員衝向2名嫌疑犯，並將他們壓制在地，格拉申科在推文中表示「烏克蘭安全部門阻止俄羅斯軍情局的特務與親俄份子暗殺國防部長、情報單位負責人與政治活動者，他們被承諾只要事成就可以得到10至15萬美金（約台幣29萬至44萬）的酬勞。」

    烏克蘭軍聞網站《MIL.IN.UA》也報導，自開戰以來烏克蘭國家安全局已經逮捕了1600名通俄份子，他們被金錢誘惑執行敵後破壞行動與組織滲透行為。

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