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    美國防部公佈最新數據 俄8萬士兵傷亡、損失數千輛裝甲車

    美國國防部政策次長卡爾8日表示，俄軍在戰爭中已傷亡8萬人。圖為烏克蘭社區組織替俄軍士兵收屍。（法新社）

    美國國防部政策次長卡爾8日表示，俄軍在戰爭中已傷亡8萬人。圖為烏克蘭社區組織替俄軍士兵收屍。（法新社）

    2022/08/09 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭目前仍持續中，俄軍與烏軍都遭受重大傷亡，美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）8日在記者會中表示，俄軍在戰爭中已傷亡8萬人，並損失了數千輛裝甲載具。

    綜合外媒報導，卡爾在國防部記者會中談及烏俄戰爭進展，表示俄軍在戰爭進行的前5個半月裡，約有7至8萬人傷亡。由於俄軍開戰後至今都還沒實現俄羅斯總統普廷的任何目標，卡爾表示，因此俄軍這樣的傷亡數字十分驚人。

    至於俄軍的傷亡數字為何達到8萬人，卡爾認為這是源自於烏克蘭人的士氣與戰鬥意願，「毫無疑問地，烏軍比俄軍的平均士氣與戰鬥意願高出許多，這是烏克蘭人的一個顯著優勢」。

    此次卡爾給出的俄軍傷亡數字，比起中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月20日宣布的俄軍死傷數字還多。當時伯恩斯指出，美國情報部門估計有1.5萬俄軍死亡，受傷人數約為4.5萬人。

    除了俄軍的高傷亡率，卡爾表示，俄軍還在烏克蘭損失3000至4000輛裝甲車，原因在於美國與盟國提供的「標槍」反戰車飛彈等反甲系統發揮功效，烏克蘭人在使用反甲系統的「創造力」和「獨創性」也是原因之一。

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