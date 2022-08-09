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    華春瑩剛出道時跟現在不一樣！ 他驚：說話愈來愈離譜

    中國外交部發言人華春瑩。（歐新社）

    中國外交部發言人華春瑩。（歐新社）

    2022/08/09 09:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩7日聲稱「台北市共有山東餃子館38家，山西麵館67家。味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分」，荒謬言論遭各界揶揄，日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書撰文，回顧過往曾接觸過剛出道的華春瑩，感嘆：「說話越來越離譜了」、「最近甚至有些無厘頭」。

    矢板明夫表示，華春瑩已經當了10年外交部發言人，她剛出道時，矢板明夫還在北京當記者，曾在中國外交部記者會上，多次向華提問，華春瑩給他的印象是，每次回答都是照本宣科、中規中矩，不像其他發言人老練風趣。

    然而幾年不見，矢板明夫說：「當上部長助理以後的華春瑩，說話越來越離譜了。不知道是不是被她的部下戰狼趙立堅影響到了，最近甚至有些無厘頭」。

    針對華春瑩這次的詭異言論，矢板明夫表示，他住在台北兩年半，從未感覺台北有多間中餐館，反而拉麵店、壽司店和居酒屋不少，但沒有一個正常的日本人會認為，台灣的日本餐廳這麼多，台灣就該屬於日本。

    矢板明夫進一步指出，產經新聞東京本社不遠處，一個叫做神保町的地方，有幾十家浙江菜館，按照華春瑩的邏輯，神保町就應該屬於浙江省的一部分。

    此外東京有9000多家中華料理，按比例而言恐怕是全由主要城市最高，假如中國外交部可以決定國際秩序，那東京恐怕也會被歸入中國。

    矢板明夫感嘆，華春瑩這種說法，不能用開玩笑或說話不嚴謹來解釋，因為主權對很多人來說，是天大的事情；他推測，華春瑩可能是絞盡腦汁，才想出山東餃子館這類理由，但隨便找一個無厘頭的理由，就想改變台灣人的命運，似乎也展現出中國式的「權力的傲慢」。

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