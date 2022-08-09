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    不顧未婚妻吃素！堅持取消婚宴所有素菜 網怒：別嫁給他

    國外有名25歲準新娘飲食習慣長期以素食為主，在與未婚夫籌備婚禮過程，沒想到未婚夫竟擅自取消婚禮中所有的素食。（情境照）

    國外有名25歲準新娘飲食習慣長期以素食為主，在與未婚夫籌備婚禮過程，沒想到未婚夫竟擅自取消婚禮中所有的素食。（情境照）

    2022/08/09 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人因為宗教信仰或養生因素都會選擇吃素食。國外有名25歲準新娘飲食習慣長期以素食為主，在與未婚夫籌備婚禮過程，沒想到未婚夫竟擅自取消婚禮中所有的素食，讓她感到十分憤怒。

    據英國「每日鏡報」報導，這名準新娘因為健康因素，從小家庭便是以素食為主的飲食習慣，她在Reddit討論區上PO文，透露這和未婚夫一家人的「鐵捍肉食主義」完全相反，雙方在籌備婚禮過程中沒有太多問題，但在安排菜色時卻出現了意見分歧，未婚夫和未來婆婆反對菜色中有太多素菜，認為「這不是真正的食物」，不想因此浪費錢，甚至指出沙拉和開胃菜就是素食，但她不同意，因為是由她和家人付錢，並也想讓女方客人有賓至如歸的感覺，若只提供沙拉與其他菜色相比素食比例實在落差太大，怎料未婚夫竟做了鬼臉說：「這不就是素食者在吃的嗎？」讓她氣的當下拒絕繼續爭論。

    未料，準新娘過幾天發現未婚夫仍擅自將所有素食從菜單中拿掉，氣憤的打給對方議論，但未婚夫一直掛電話，她只好直接到工作地點當面對質，未婚夫表示這只是他媽媽的想法，「但妳都不理會我的想法和意見」所以不得不採取這樣的做法，讓她直呼「無法接受，菜單中有很多肉類，為什麼不能有幾道素食？」

    貼文曝光後，在討論區上有許多網友對於準新娘未婚夫的行為感到困惑，其中許多人建議這名準新娘重新考慮她即將到來的這場婚姻，尤其是當她未來的丈夫並不在乎她的飲食習慣時，甚至有人直說「看在上帝的份上，不要嫁給這個男人」。

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