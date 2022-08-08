CPAC民調輾壓群雄 川普暗示很快宣布再戰2024

川普暗示很快就會宣布參選2024。（法新社）

2022/08/08 16:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年美國會再度偉大嗎？根據美國「保守政治行動會議」（CPAC）於8月6日公布的稻草民調（straw poll）與會者民調，即對與會者的民調表示，約69%參與者期盼川普能再度代表共和黨競選2024年總統，顯示川普依舊是保守派的最愛。

川普當天在德州達拉斯出席CPAC會議時，被問及何時會正式宣布2024年再選總統時脫口，「肯定不會很久，時候快到了」，會在不久的將來發表聲明，相信民眾會非常高興。

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CPAC稻草民調一向被認為是共和黨群眾的意向風向指標，對這些保守派成員的民調顯示，另一位熱門人選，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）獲得24%支持；兩者的差距進一步拉大；對上一次在佛州做的民調，兩人的支持度是59%對28%。

但若是川普不參選，迪尚特的支持度大幅增至65%，壓倒其他對手。

德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）以2％居第3，前國務卿龐皮歐及前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）各自獲得1%支持，前副總統彭斯只獲得0.3%支持。

多家美國保守派媒體分析稱，川普突出的表現並不令人意外。CPAC長期以來一直是最大、最有影響力的保守派集會，自川普2016年贏得總統大選以來，該集會已成為川普的慶典。照此趨勢發展，川普有望獲得2024年大選共和黨總統候選人的提名。

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