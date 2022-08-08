為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    CPAC民調輾壓群雄 川普暗示很快宣布再戰2024

    川普暗示很快就會宣布參選2024。（法新社）

    川普暗示很快就會宣布參選2024。（法新社）

    2022/08/08 16:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年美國會再度偉大嗎？根據美國「保守政治行動會議」（CPAC）於8月6日公布的稻草民調（straw poll）與會者民調，即對與會者的民調表示，約69%參與者期盼川普能再度代表共和黨競選2024年總統，顯示川普依舊是保守派的最愛。

    川普當天在德州達拉斯出席CPAC會議時，被問及何時會正式宣布2024年再選總統時脫口，「肯定不會很久，時候快到了」，會在不久的將來發表聲明，相信民眾會非常高興。

    CPAC稻草民調一向被認為是共和黨群眾的意向風向指標，對這些保守派成員的民調顯示，另一位熱門人選，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）獲得24%支持；兩者的差距進一步拉大；對上一次在佛州做的民調，兩人的支持度是59%對28%。

    但若是川普不參選，迪尚特的支持度大幅增至65%，壓倒其他對手。

    德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）以2％居第3，前國務卿龐皮歐及前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）各自獲得1%支持，前副總統彭斯只獲得0.3%支持。

    多家美國保守派媒體分析稱，川普突出的表現並不令人意外。CPAC長期以來一直是最大、最有影響力的保守派集會，自川普2016年贏得總統大選以來，該集會已成為川普的慶典。照此趨勢發展，川普有望獲得2024年大選共和黨總統候選人的提名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挺川普再戰2024？華爾街日報：多數共和黨議員還在觀望
    2022/08/07 20:44

    挺川普再戰2024？華爾街日報：多數共和黨議員還在觀望
    美國5州共和黨初選登場 考驗川普影響力
    2022/08/02 22:36

    美國5州共和黨初選登場 考驗川普影響力

    將來銀行貸你交朋友 信貸利率1.58％起
    裴洛西訪台 川普批：她只會讓事情更糟
    2022/07/30 08:12

    裴洛西訪台 川普批：她只會讓事情更糟
    梅鐸旗下報紙風向變 紐約郵報：川普不配再任統帥
    2022/07/25 17:51

    梅鐸旗下報紙風向變 紐約郵報：川普不配再任統帥

    全新Gogoro Delight比女生更懂女生
    川普再戰2024！ 最新民調輾壓共和黨內群雄
    2022/07/25 16:21

    川普再戰2024！ 最新民調輾壓共和黨內群雄
    美國會襲擊事件最後一場聽證會 調查團：川普明知暴動卻只看電視
    2022/07/22 13:44

    美國會襲擊事件最後一場聽證會 調查團：川普明知暴動卻只看電視
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播