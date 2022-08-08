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    香港12日起入境隔離改成「3+4」 台灣旅客適用

    香港特首李家超宣布將7天旅館隔離改成3+4方案，圖為香港國際機場。（彭博）

    香港特首李家超宣布將7天旅館隔離改成3+4方案，圖為香港國際機場。（彭博）

    2022/08/08 15:19

    〔即時新聞／綜合報導〕近日許多國家地區正逐漸放寬入境隔離措施，香港政府於8日宣布，將把7天限制在旅館隔離的規定，改成「3+4」的方案，也就是3天旅館、4天居家隔離，將在本週五（12日）生效，對象包括海外以及台灣旅客。

    綜合港媒報導，香港特首李家超於8日的記者會上宣布，入境香港的旅客將只需待在隔離旅館3天，剩下4天可以自主選擇居家隔離或繼續待在旅館。在這期間可以外出，但不能進入需審查疫苗通行證的場所，例如酒吧、健身房與美容院，也不允許進入療養院、學校與特定醫療院所，或者參加任何需要脫下口罩的活動。

    李家超補充，如果入境旅客快篩陰性的話，允許他們搭乘大眾交通運輸工具、上班以及進入購物中心等等。

    因為香港實施嚴格的疫情管控策略，深深打擊了香港的經濟，李家超表示，香港必須要在風險水平與經濟活動之間取得平衡，在能夠控制風險的地方，香港政府希望能最大限度地保持人員流動，以及維持香港的競爭力。

    值得一提的是，李家超宣布防疫措施放寬的聲明一出，香港國泰航空的股價直接上漲了2.36%，可見放寬疫控對經濟成長的重要性。

    此外，香港政府也針對「安心出行」APP進行「紅黃碼」識別的更新，確診者會得到紅碼標示，非確診者則是以黃碼標記；至於入境香港的旅客們，仍可使用原先的「安心出行」APP，不受新的「紅黃碼」識別影響，在居家隔離的4天期間，旅客將會得到黃碼的標示，完成7天的隔離過後，將自動恢復為藍碼。

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