完璧歸趙的美事 英國霍尼曼博物館將把殖民時期文物歸還奈及利亞

位於德國林登博物館（Linden Museum）展出的貝寧青銅器。（美聯社）

2022/08/08 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕近年來歐洲的文物歸還程序如火如荼展開，今年6月底，德國普魯士文化遺產基金會（Prussian Cultural Heritage Foundation）才宣布把部分殖民時代奪來的文物歸還非洲，位於英國倫敦的霍尼曼博物館花園（Horniman Museum and Gardens）跟上它的腳步，於本月7日表示，將歸還72件藝術品給非洲奈及利亞，其中包含該國最珍貴的貝寧青銅器（Benin Bronzes）。

根據路透報導，倫敦霍尼曼博物館花園已決定要將這些自1897年從奈及利亞搶奪而來的殖民文物交還給奈及利亞，包含12件被稱作貝寧青銅器的黃銅牌匾，其它包含一些黃銅祭禮用品、象牙、宮殿文物等等。

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19世紀歐洲對非洲、亞洲展開大規模的殖民掠奪行動，奈及利亞於1897年因為當地人殺害英國駐軍，引起英國軍方挾怨報復，不僅派出大軍「遠征」濫殺貝寧人，還搜刮走當地收藏的百年珍寶，其中許多出自16世紀貝寧王國的器物被英國人盜劫而走，他們把這些文物賣給歐洲各地的收藏家與博物館，因此至今不少歐美國家的博物館內，還保有當時1897年英國遠征時期的「不當所得」。

霍尼曼博物館花園的董事會主席薩洛蒙（Eve Salomon）表示：「證據顯示，這些器物很明顯是經由武力所獲致的，而經諮詢後果然應證我們的想法，也就是將這些文物歸還給奈及利亞是既合乎道德又合適的決定。」

對此，奈及利亞國家博物館和紀念碑委員會（NCMM）表示讚賞，總幹事蒂賈尼（Abba Tijani）說道：「委員會很期待能夠與霍尼曼博物館花園達成貸款協議以及合作層面上有益的討論。」

近幾年來，殖民母國與被殖民國的文物歸還議題愈受重視，2017年法國總統馬克宏高呼「非洲文物歸還非洲」，在全歐洲的藝文界投下了一記震撼彈，包含德國、法國也開始研議文物歸還的程序。而如今連英國的霍尼曼博物館花園都對文物歸還釋出善意，無疑能向對歸還議題持保守態度的大英博物館（British Museum）施加壓力，進而讓歐非雙方完璧歸趙的美事可以繼續進行下去。

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