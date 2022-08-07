中國要求遵守「薩德三不原則」 南韓回嗆：我們沒承諾！

2009年「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德）試射檔案照。（法新社）

2022/08/07 17:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《東亞日報》6日報導，針對中國外交部日前要求尹錫悅政府，應該遵守文在寅政府時期有關「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德）的「三不」承諾，南韓駐中國大使館高層相關人士鄭重反駁：「這不是承諾」！

報導稱，要求匿名的這位人士5日在北京會見記者時，就中國要求維持「薩德三不」政策一事表示：「之前（文在寅）政府相關談判首席代表和政府發言人也曾表示，『薩德三不』並不是承諾。」

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此前，中國外交部發言人趙立堅7月27日在例行記者會上，公開要求南韓維持「薩德三不」政策。他強調，新官員（領導人）不能迴避舊帳，任何國家都必須保持對外政策的基本連續性和穩定性。

今年4月，南韓《文化日報》踢爆，南韓前總統文在在寅政府祕密聽從中國的要求，限制美國薩德反飛彈系統使用，被一些南韓人視為喪權辱國，當時候任總統尹錫悅的政權交接團隊要求文在寅政府交代「確切的真相」。

報導稱，中國2017年要求文在寅政府遵守所謂「三不政策」，就是南韓不再部署新的薩德、不加入美國為首的飛彈防禦計畫、不組建韓美日軍事同盟。

此外，中國還要求南韓限制使用慶尚北道星州郡的既有薩德，但文在寅政府不聲張，透過實際上不讓薩德完全運作來遵守。

南韓新任總統尹錫悅已矢言，將部署更多美國薩德飛彈系統，來反制中國和北韓的軍事威脅。

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