美軍「導彈測量船」來了 沖繩海域監控中

2022/08/07 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台後,中國在台灣周邊海、空域實彈軍演3天,並將在黃海南部和渤海持續軍演,中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)最新推文顯示,美軍「霍華德・洛倫岑」號導彈測量船(Howard O. Lorenzen,T-AGM-25)目前已到沖繩附近海域,港媒推測,應該已進行偵察作業。

根據《香港01》報導,「霍華德・洛倫岑」3日從日本横須賀港朝台方向開來,目前在沖繩附近海域。該導彈測量船搭載的CJR雷達系統包含兩部大型S、X波段相控陣雷達,具有廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理和精確監視功能,目前已進行偵察相關作業。

根據《海軍科技網》顯示,該船可用於跟蹤和監測所有導彈發射,同時可收集武器和發射導彈測試時的相關數據。

USNS Howard O. Lorenzen (T-AGM-25), the latest vessel of the Military Sealift Command’s three-missile-range instrumentation ships, departed from Yokosuka in haste on August 3rd, operates around Okinawa Island on August 7th. ( Pic Source: Naval Technology ) #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/8XpVywxGZ5