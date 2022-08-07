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    美軍「導彈測量船」來了 沖繩海域監控中

    中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新推文顯示，美軍導彈測量船「霍華德・洛倫岑」號導彈測量船目前已到沖繩附近海域。（圖取自SCSPI推特）

    中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新推文顯示，美軍導彈測量船「霍華德・洛倫岑」號導彈測量船目前已到沖繩附近海域。（圖取自SCSPI推特）

    2022/08/07 16:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊海、空域實彈軍演3天，並將在黃海南部和渤海持續軍演，中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新推文顯示，美軍「霍華德・洛倫岑」號導彈測量船（Howard O. Lorenzen，T-AGM-25）目前已到沖繩附近海域，港媒推測，應該已進行偵察作業。

    根據《香港01》報導，「霍華德・洛倫岑」3日從日本横須賀港朝台方向開來，目前在沖繩附近海域。該導彈測量船搭載的CJR雷達系統包含兩部大型S、X波段相控陣雷達，具有廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理和精確監視功能，目前已進行偵察相關作業。

    根據《海軍科技網》顯示，該船可用於跟蹤和監測所有導彈發射，同時可收集武器和發射導彈測試時的相關數據。

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