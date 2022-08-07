紐約中央公園出現全紅普廷雕像 反戰藝術家︰貶斥戰爭荒誕

全紅普廷雕像坐落於紐約中央公園的沙場上。（翻攝自jamescolomina的instagram頁面）

2022/08/07 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突的戰火持續延燒，除了政治人物以外，各界藝文人士也對俄羅斯的「特別軍事行動」提出譴責。而近日在美國紐約的中央公園，有人在孩子的玩沙場中驚見俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的雕像。

根據CNN報導，這座雕像是在本月1日晚間突然出現的，清楚可見該雕像呈現亮紅色，普廷神情肅穆地屈膝坐在小型的坦克車上，佈滿著土黃色的沙子；而他的身旁卻是一群天真無邪的孩子，圍繞著他玩耍。

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這座雕像是法國藝術家科洛米納（James Colomina）的作品，他的藝術風格以全紅的雕像為主，倡導反戰、反極權等普世價值，常在公共場所快閃登場。他在社群平台instagram上寫道：「這個雕像的目的是為了貶斥戰爭的荒誕，同時強調孩子們在面對這種暴力、災難性的情況時會如何勇敢地面對。」

除了這個全紅的普廷雕像以外，科洛米納今年4月還在法國展出另一件作品，是一個孩子提著步槍的雕像，但是槍口卻只射出玫瑰花，用以象徵反戰意象。

俄羅斯入侵烏克蘭如今已經超過5個月，引起各界撻伐，根據聯合國人權理事會（OHCHR）最新的資料顯示，自2月24日俄軍入侵烏克蘭始至7月31日，已經有5327人因為戰爭喪生，有7257人受傷，包括數百名孩童也在這一長串的傷亡名單之中。

孩子對這個「新的玩具」很感興趣。（翻攝自jamescolomina的instagram頁面）

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