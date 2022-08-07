岸田文雄見聯合國秘書長 強烈譴責中國射飛彈

日本首相岸田文雄參加6日在廣島舉辦的和平紀念儀式，強烈譴責中國射飛彈。（法新社）

2022/08/07 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於6日參加日本廣島的和平紀念儀式，除了論及核武議題以外，日本首相岸田文雄更藉由與秘書長對談的機會，「強烈譴責」中國日前軍演的發射飛彈行徑，呼籲日本應該與聯合國合作以維護區域安定。

綜合外媒報導，中國4日在軍演中發射飛彈掉入日本專屬經濟區（EEZ），岸田文雄針對此事件告訴古特雷斯：「這是攸關於日本安全保障及國民安全的重大問題，我們予以強烈譴責。」並且強調日本與聯合國應該密切合作。

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針對中國飛彈墜入日本專屬經濟區的事件，先前日本防衛大臣岸信夫就已經對中國外交部與駐日大使提出抗議，稱是「事關我國安全和人民安全的嚴重問題」。

對於日方的指控，中國的立場強硬、絲毫無讓步的態勢。中國外交部發言人華春瑩在4日宣稱：「中日在有關海域還沒有劃界。」強調中國不接受該海域是屬於日本的「專屬經濟區」，認為解放軍的行動完全符合國際法。

北京當局因為不滿裴洛西訪台而於4日起進行軍事演習，當時有飛彈落入日本的專屬經濟區（EEZ），據稱也是首次有共軍的飛彈掉在日本的專屬海域中，因此引起日方的忌憚。

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