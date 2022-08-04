澤倫斯基要求與習近平「直接」對話 中國外交部持續打迷糊仗

烏總統澤倫斯基4日向香港《南華早報》表示，他正尋求與中國國家主席習近平直接對話的機會。（法新社）

2022/08/04 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾5個月，在開戰初期，中國即被各界視為能影響俄國的重要角色，時至今日，烏方仍不放棄呼籲中國幫助。烏總統澤倫斯基週四（4日）向香港《南華早報》表示，他正尋求與中國國家主席習近平直接對話的機會，但中方持續避答。

自2月24日俄國大舉侵略烏國後，西方各國皆要求中國表態譴責，甚至加入對俄制裁行列，但北京始終打迷糊仗，澤倫斯基今年3月就曾說計畫與習近平會談，中國外交部也僅稱會與烏方保持「順暢溝通」，迴避作答。

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澤倫斯基今天接受《南華早報》專訪時表示，基輔正尋求一個與中國領導人「直接」討論烏俄戰爭的機會，「這是一個強大的國家、強大的經濟體，所以它（中國）可以在政治和經濟上對俄羅斯產生巨大的影響力來阻止侵略繼續發生。我們尚未與中國進行任何對話，我認為會談若能實現，將對情勢有所幫助。」

澤倫斯基還說：「我相信如果沒有中國市場，俄羅斯將陷入完全經濟孤立，而這是中國現在應該去做的，就是限制與俄貿易，直到這場戰爭結束。」

據CNN 報導，針對澤倫斯基要求與習近平接觸，中外交部發言人華春瑩週四繼續含糊其辭，稱「中方通過外交渠道與烏克蘭保持密切溝通，這種溝通從未中斷過」，未正面回答是否有相關計畫。

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